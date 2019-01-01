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Погода в Луцьку та Волинській області на п’ятницю, 24 травня

Погода в Луцьку та Волинській області на п’ятницю, 24 травня
У п’ятницю у Волинській області буде хмарно з проясненнями.

У Луцьку, Світязі, Любешеві, Маневичах, Ковелі, Володимирі-Волинському очікується дощова погода за даними Sinoptik.ua.

Температура повітря вночі до +12…+14 градусів, удень підніметься до +18…+22.

Вітер північно-східний, західний, північно-західний і північний, 1-4 м/с. До кінця тижня очікується мінлива хмарність, місцями – дощ.

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Теги: погода, Волинь, Луцьк
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