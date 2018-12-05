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Наче луцький «Будинок з химерами»: скульптор з Володимира дає дереву «друге життя». ФОТО

Наче луцький «Будинок з химерами»: скульптор з Володимира дає дереву «друге життя». ФОТО
Повз хатину з різноманітними дерев’яними скульптурами по вулиці Драгоманова у Володимирі-Волинському не можна просто пройти, не зупинившись від здивування хоча би на мить.

Яким би чарівним не був вигляд будинку дерев’яних скульптур знадвору, у самому дворі та в будинку скульптора Олега Дубинчука творяться такі дива і краса, від яких мимоволі відкриваєш захопливо рота. Про це пише БУГ.

Територія творчості обмежена, але складається враження, що все на своїх місцях. Тут час немовби зупинився, дозволяючи людині відчути красу сьогодення.

Скульптор Олег Дубинчук говорить, що часто його будинок перехожі сприймають за музей. І дійсно, він хоче щоб це був музей його творчості. Найрізноманітніші скульптури його авторства збиралися тут десятками років.


Майстер з вогнем у очах розповідає про те, як виготовив тридцять років тому «Дике поле», показує своє помешкання, де усе, навіть стеля і підлога, зроблені і декороване його руками.

Жити по-іншому він просто не може. Ніколи, ні за які гроші він не продасть це місце.

Наче луцький «Будинок з химерами»: скульптор з Володимира дає дереву «друге життя». ФОТО
Наче луцький «Будинок з химерами»: скульптор з Володимира дає дереву «друге життя». ФОТО
Наче луцький «Будинок з химерами»: скульптор з Володимира дає дереву «друге життя». ФОТО
Наче луцький «Будинок з химерами»: скульптор з Володимира дає дереву «друге життя». ФОТО
Наче луцький «Будинок з химерами»: скульптор з Володимира дає дереву «друге життя». ФОТО
Наче луцький «Будинок з химерами»: скульптор з Володимира дає дереву «друге життя». ФОТО
Наче луцький «Будинок з химерами»: скульптор з Володимира дає дереву «друге життя». ФОТО
Наче луцький «Будинок з химерами»: скульптор з Володимира дає дереву «друге життя». ФОТО
Наче луцький «Будинок з химерами»: скульптор з Володимира дає дереву «друге життя». ФОТО
Наче луцький «Будинок з химерами»: скульптор з Володимира дає дереву «друге життя». ФОТО
Наче луцький «Будинок з химерами»: скульптор з Володимира дає дереву «друге життя». ФОТО
Наче луцький «Будинок з химерами»: скульптор з Володимира дає дереву «друге життя». ФОТО
Наче луцький «Будинок з химерами»: скульптор з Володимира дає дереву «друге життя». ФОТО
Наче луцький «Будинок з химерами»: скульптор з Володимира дає дереву «друге життя». ФОТО
Наче луцький «Будинок з химерами»: скульптор з Володимира дає дереву «друге життя». ФОТО
Наче луцький «Будинок з химерами»: скульптор з Володимира дає дереву «друге життя». ФОТО
Наче луцький «Будинок з химерами»: скульптор з Володимира дає дереву «друге життя». ФОТО
Наче луцький «Будинок з химерами»: скульптор з Володимира дає дереву «друге життя». ФОТО
Наче луцький «Будинок з химерами»: скульптор з Володимира дає дереву «друге життя». ФОТО
Наче луцький «Будинок з химерами»: скульптор з Володимира дає дереву «друге життя». ФОТО
Наче луцький «Будинок з химерами»: скульптор з Володимира дає дереву «друге життя». ФОТО

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Теги: Будинок з химерами, Володимир-Волинький, скульптор
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