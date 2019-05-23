Зіркові гості, розкішний ресторан та перший поцілунок: як Потап і Настя святкують весілля. ВІДЕО
Сьогодні, 21:53
Потап і співачка Настя Каменських офіційно одружились.
Факти ICTV показують, хто із зіркових гостей прийшов на церемонію весілля і який ресторан орендувало подружжя.
Потап і Настя Каменських одружилися 23 травня, а святкування весілля відбувається у заміському ресторані під Києвом.
На весілля запросили багатьох зірок, загалом зала наповнилася кількома сотнями гостей.
Напередодні на літню терасу ресторану завезли техніку, квіти, і підготовка до грандіозного дійства йшла повним ходом. 23 травня цей заклад закритий для сторонніх.
В ресторані заявили, що одне місце в них коштує до 1,5 тис. грн. Потап і Настя орендували всю територію. На терасі поставили великі екрани.
На сайті ресторану є фото варіантів оформлення весільної зали.
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Факти ICTV показують, хто із зіркових гостей прийшов на церемонію весілля і який ресторан орендувало подружжя.
Потап і Настя Каменських одружилися 23 травня, а святкування весілля відбувається у заміському ресторані під Києвом.
На весілля запросили багатьох зірок, загалом зала наповнилася кількома сотнями гостей.
Напередодні на літню терасу ресторану завезли техніку, квіти, і підготовка до грандіозного дійства йшла повним ходом. 23 травня цей заклад закритий для сторонніх.
В ресторані заявили, що одне місце в них коштує до 1,5 тис. грн. Потап і Настя орендували всю територію. На терасі поставили великі екрани.
На сайті ресторану є фото варіантів оформлення весільної зали.
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Коментарі 1
Оце так новина,всесвітнього маштабу???
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