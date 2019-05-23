Зіркові гості, розкішний ресторан та перший поцілунок: як Потап і Настя святкують весілля. ВІДЕО









Потап і Настя Каменських одружилися 23 травня, а святкування весілля відбувається у заміському ресторані під Києвом.



На весілля запросили багатьох зірок, загалом зала наповнилася кількома сотнями гостей.







Напередодні на літню терасу ресторану завезли техніку, квіти, і підготовка до грандіозного дійства йшла повним ходом. 23 травня цей заклад закритий для сторонніх.





В ресторані заявили, що одне місце в них коштує до 1,5 тис. грн. Потап і Настя орендували всю територію. На терасі поставили великі екрани.



На сайті ресторану є фото варіантів оформлення весільної зали.















Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Потап і співачка Настя Каменських офіційно одружились. Факти ICTV показують, хто із зіркових гостей прийшов на церемонію весілля і який ресторан орендувало подружжя.Потап і Настя Каменських одружилися 23 травня, а святкування весілля відбувається у заміському ресторані під Києвом.На весілля запросили багатьох зірок, загалом зала наповнилася кількома сотнями гостей.Напередодні на літню терасу ресторану завезли техніку, квіти, і підготовка до грандіозного дійства йшла повним ходом. 23 травня цей заклад закритий для сторонніх.В ресторані заявили, що одне місце в них коштує до 1,5 тис. грн. Потап і Настя орендували всю територію. На терасі поставили великі екрани.На сайті ресторану є фото варіантів оформлення весільної зали.

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