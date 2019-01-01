Волинські спортсменки-борчині – переможниці міжнародного турніру

Ольга Падошик та Анастасія Лебедєва повернулись з перемогою з міжнародного турніру, який проходив серед кадетів (до 17 років) в польському місті Седльце.



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У змаганнях брали участь представники Польщі, Білорусі та України.



У ваговій категорії до 46 кг І місце виборола Ольга Падошик, а у категорії 49 кг – Анастасія Лебедєва. Готували дівчат до міжнародного турніру тренери Олег Стус та Ігор Падошик.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Ковельчанкитаповернулись з перемогою з міжнародного турніру, який проходив серед кадетів (до 17 років) в польському місті Седльце.Про це повідомляє офіційний сайт Ковельської міської ради.У змаганнях брали участь представники Польщі, Білорусі та України.У ваговій категорії до 46 кг І місце виборола Ольга Падошик, а у категорії 49 кг – Анастасія Лебедєва. Готували дівчат до міжнародного турніру тренерита

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