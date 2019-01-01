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Волинські спортсменки-борчині – переможниці міжнародного турніру

Волинські спортсменки-борчині – переможниці міжнародного турніру
Ковельчанки Ольга Падошик та Анастасія Лебедєва повернулись з перемогою з міжнародного турніру, який проходив серед кадетів (до 17 років) в польському місті Седльце.

Про це повідомляє офіційний сайт Ковельської міської ради.

У змаганнях брали участь представники Польщі, Білорусі та України.

У ваговій категорії до 46 кг І місце виборола Ольга Падошик, а у категорії 49 кг – Анастасія Лебедєва. Готували дівчат до міжнародного турніру тренери Олег Стус та Ігор Падошик.

Волинські спортсменки-борчині – переможниці міжнародного турніру

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Теги: Ковель, борчині, перемога, турнір
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