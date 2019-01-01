Волинські спортсменки-борчині – переможниці міжнародного турніру
Сьогодні, 22:18
Ковельчанки Ольга Падошик та Анастасія Лебедєва повернулись з перемогою з міжнародного турніру, який проходив серед кадетів (до 17 років) в польському місті Седльце.
Про це повідомляє офіційний сайт Ковельської міської ради.
У змаганнях брали участь представники Польщі, Білорусі та України.
У ваговій категорії до 46 кг І місце виборола Ольга Падошик, а у категорії 49 кг – Анастасія Лебедєва. Готували дівчат до міжнародного турніру тренери Олег Стус та Ігор Падошик.
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Про це повідомляє офіційний сайт Ковельської міської ради.
У змаганнях брали участь представники Польщі, Білорусі та України.
У ваговій категорії до 46 кг І місце виборола Ольга Падошик, а у категорії 49 кг – Анастасія Лебедєва. Готували дівчат до міжнародного турніру тренери Олег Стус та Ігор Падошик.
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