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У Польщі викрили десятки українців, які працюють нелегально

У Польщі викрили десятки українців, які працюють нелегально
За тиждень польські прикордонники виявили понад два десятки українців, які працювали або перебували в Польщі нелегально.

Співробітники Морського відділення прикордонної служби виявили на півночі та північному-заході Польщі 20 українців, які порушили закон, – пише видання "Я в Польщі".

Троє з них до того ж фігурували в базі даних як персони нон-грата.

Всі порушники отримали зобов’язання залишити країну в найближчий час. Переважно через те, що протермінували період дозволеного перебування на підставі біометричного паспорту або національної візи.

Натомість на півдні Польщі прикордонники з Сілезького відділу затримали 7-х громадян України. Усі вони були нелегально працевлаштовані в одній фірмі, не маючи жодних дозвільних документів. Усі порушники також отримали зобов’язання залишити Польщу.

Таке ж покарання понесли ще четверо громадян України, які працювали без дозвільних документів на одній із фірм у Малопольському воєводстві.

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Теги: Польща, українці, робота, нелегально
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