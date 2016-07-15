У Польщі викрили десятки українців, які працюють нелегально





Співробітники Морського відділення прикордонної служби виявили на півночі та північному-заході Польщі 20 українців, які порушили закон, – пише видання



Троє з них до того ж фігурували в базі даних як персони нон-грата.



Всі порушники отримали зобов’язання залишити країну в найближчий час. Переважно через те, що протермінували період дозволеного перебування на підставі біометричного паспорту або національної візи.



Натомість на півдні Польщі прикордонники з Сілезького відділу затримали 7-х громадян України. Усі вони були нелегально працевлаштовані в одній фірмі, не маючи жодних дозвільних документів. Усі порушники також отримали зобов’язання залишити Польщу.



Таке ж покарання понесли ще четверо громадян України, які працювали без дозвільних документів на одній із фірм у Малопольському воєводстві.

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