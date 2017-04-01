Орган, який «кладе» на 45 мільйонів українців, – Ігор Алексєєв про Верховну Раду

Ігор Алексєєв посперечався із депутатом та голової фракції «Свобода» в обласній раді Анатолієм Вітівом стосовно розпуску Верховної Ради.



Суперечка сталася 23 травня в прямому ефірі ток-шоу Протилежний Погляд LIVE на «12 телеканалі», - пише



Ведуча Галина Падалко поцікавилася у гостей студії, кому вигідний розпуск Верховної Ради.



На що Анатолій Вітів відповів, що вигідно тому, хто це ініціював.



«Вигідно тому, хто це робить. Домовленості про розпуск там ніякої не існувало і парламент, як ви казали, відігрався за всі кривляння проти Парубія і інших політиків на другий день, коли внесли закон про вибори. Вони (депутати ВР – К.) продемонстрували, що поводитися так з парламентом не можна. Він може нам подобатися, не подобатися, але це є конституційний орган. До нього треба відноситися хоч з елементарною повагою. Але прийти у парламент і сказати, що це погано, прем’єр і уряд – всі погані...», – зауважив депутат Волиньради.



Та додав, що українці перед послами, президентами інших країн не виступають єдиною командою. І в цьому Анатолій Вітів вбачає проблему.



Своєю чергою Ігор Алексєєв поставив депутату Волинської ради риторичне запитання.



«У мене коротке запитання – як має реагувати новообраний президент і нормальна цивілізована людина в цій країні на конституційний орган, як ви сказали, якщо він веде себе, ця збірка людей, веде себе в прямому сенсі як орган і «кладе» на всіх своїх 45 мільйонів? Вибачте за риторику. Я кажу про Верховну Раду, про її поведінку. Як він мав реагувати?», – поцікавився Алексєєв.



Варто додати, що голова фракції «Свобода» в обласній раді зауважив, що для їх команди дострокові вибори «суттєво не впливають на події».





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Член луцького виконавчого комітетупосперечався із депутатом та голової фракції «Свобода» в обласній радістосовно розпуску Верховної Ради.Суперечка сталася 23 травня в прямому ефірі ток-шоу Протилежний Погляд LIVE на «12 телеканалі», - пише ІА "Конкурент" Ведучапоцікавилася у гостей студії, кому вигідний розпуск Верховної Ради.На що Анатолій Вітів відповів, що вигідно тому, хто це ініціював.«Вигідно тому, хто це робить. Домовленості про розпуск там ніякої не існувало і парламент, як ви казали, відігрався за всі кривляння проти Парубія і інших політиків на другий день, коли внесли закон про вибори. Вони (депутати ВР – К.) продемонстрували, що поводитися так з парламентом не можна. Він може нам подобатися, не подобатися, але це є конституційний орган. До нього треба відноситися хоч з елементарною повагою. Але прийти у парламент і сказати, що це погано, прем’єр і уряд – всі погані...», – зауважив депутат Волиньради.Та додав, що українці перед послами, президентами інших країн не виступають єдиною командою. І в цьому Анатолій Вітів вбачає проблему.Своєю чергою Ігор Алексєєв поставив депутату Волинської ради риторичне запитання.«У мене коротке запитання – як має реагувати новообраний президент і нормальна цивілізована людина в цій країні на конституційний орган, як ви сказали, якщо він веде себе, ця збірка людей, веде себе в прямому сенсі як орган і «кладе» на всіх своїх 45 мільйонів? Вибачте за риторику. Я кажу про Верховну Раду, про її поведінку. Як він мав реагувати?», – поцікавився Алексєєв.Варто додати, що голова фракції «Свобода» в обласній раді зауважив, що для їх команди дострокові вибори «суттєво не впливають на події».

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