«Вечірні хмариська» – Луцьк перед грозою. ФОТО
Сьогодні, 22:50
Лучани діляться в мережі фотографіями вечірнього неба над Луцьком. Надвечір четверга, 23 травня, над містом скупчились великі грозові хмари.
Світлинами вечірнього неба люди активно діляться у соцмережі Facebook.
До слова, після потужної грози, яка була кілька днів тому, лучани «засипали» мережу фантастичними світлинами блискавки.
"Такого неба я ще не бачила: краса страшна сила. За мить до грози", - Олена Кравчук.
"Вечірні хмариська, що переросли в грозу", - Павло Данильчук.
"Щось намічається", - Оля Дацюк.
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Світлинами вечірнього неба люди активно діляться у соцмережі Facebook.
До слова, після потужної грози, яка була кілька днів тому, лучани «засипали» мережу фантастичними світлинами блискавки.
"Такого неба я ще не бачила: краса страшна сила. За мить до грози", - Олена Кравчук.
"Вечірні хмариська, що переросли в грозу", - Павло Данильчук.
"Щось намічається", - Оля Дацюк.
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