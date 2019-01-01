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«Вечірні хмариська» – Луцьк перед грозою. ФОТО

«Вечірні хмариська» – Луцьк перед грозою. ФОТО
Лучани діляться в мережі фотографіями вечірнього неба над Луцьком. Надвечір четверга, 23 травня, над містом скупчились великі грозові хмари.

Світлинами вечірнього неба люди активно діляться у соцмережі Facebook.

До слова, після потужної грози, яка була кілька днів тому, лучани «засипали» мережу фантастичними світлинами блискавки.

"Такого неба я ще не бачила: краса страшна сила. За мить до грози", - Олена Кравчук.

«Вечірні хмариська» – Луцьк перед грозою. ФОТО
«Вечірні хмариська» – Луцьк перед грозою. ФОТО


"Вечірні хмариська, що переросли в грозу", - Павло Данильчук.

«Вечірні хмариська» – Луцьк перед грозою. ФОТО

«Вечірні хмариська» – Луцьк перед грозою. ФОТО

«Вечірні хмариська» – Луцьк перед грозою. ФОТО

«Вечірні хмариська» – Луцьк перед грозою. ФОТО


"Щось намічається", - Оля Дацюк.
«Вечірні хмариська» – Луцьк перед грозою. ФОТО


Леся Бондарук
Леся Бондарук

Тетяна Яцечко-Блаженко
Тетяна Яцечко-Блаженко
Леся Бондарук
Леся Бондарук

Юрій Прус
Юрій Прус

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Теги: хмари, гроза
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