«Вечірні хмариська» – Луцьк перед грозою. ФОТО





Світлинами вечірнього неба люди активно діляться у соцмережі Facebook.



До слова, після потужної грози, яка була кілька днів тому, лучани «засипали» мережу



"Такого неба я ще не бачила: краса страшна сила. За мить до грози", - Олена Кравчук.







"Вечірні хмариська, що переросли в грозу", - Павло Данильчук.













"Щось намічається", - Оля Дацюк.





Леся Бондарук

Тетяна Яцечко-Блаженко Леся Бондарук

Юрій Прус

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Лучани діляться в мережі фотографіями вечірнього неба над Луцьком. Надвечір четверга, 23 травня, над містом скупчились великі грозові хмари.Світлинами вечірнього неба люди активно діляться у соцмережі Facebook.До слова, після потужної грози, яка була кілька днів тому, лучани «засипали» мережу фантастичними світлинами блискавки "Такого неба я ще не бачила: краса страшна сила. За мить до грози", -"Вечірні хмариська, що переросли в грозу", -"Щось намічається", -

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