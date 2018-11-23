Маленьку дівчинку з Волині, у якої виявили пухлину мозку, прооперували

Марію Веремчук з села Грабове Шацького району прооперували. Марійці 1 рік та 10 місяців і нещодавно у неї



Про це у



"З першого рядка хочеться виразити безмежну вдячність усім тим неймовірним людям,які допомогли нам у скрутну хвилину. Нехай кожному з Вас сам Бог подякує своїм благословінням і зійшле любов,здоров'я, мир і добро на Ваші домівки!!! Добро завжди повертається, тож нехай повернеться сторицею та доброта і милосердя, яке Ви виявили до нашої донечки.



З Божою поміччю лікарям вдалося видалити пухлину. І, буквально, кілька днів тому прийшли результати біопсії, які показали що ця пухлина доброякісна.



Зараз донечка в лікарні, їй потрібно здолати ще багато бар'єрів, але перший і самий важливий позаду!



І зробили це ми усі разом!", - написали батьки Марії.



Нагадаємо, що раніше усіх небайдужих просили допомогти зібрати кошти на операцію маленькій дівчинці.



Як згодом написала мама Марійки Анастасія Веремчук необхідну суму для операції вдалось зібрати всього за день.









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