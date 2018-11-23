вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Маленьку дівчинку з Волині, у якої виявили пухлину мозку, прооперували

Маленьку дівчинку з Волині, у якої виявили пухлину мозку, прооперували
Маленьку Марію Веремчук з села Грабове Шацького району прооперували. Марійці 1 рік та 10 місяців і нещодавно у неї виявили пухлину мозку.

Про це у Facebook повідомили батьки дівчинки.

"З першого рядка хочеться виразити безмежну вдячність усім тим неймовірним людям,які допомогли нам у скрутну хвилину. Нехай кожному з Вас сам Бог подякує своїм благословінням і зійшле любов,здоров'я, мир і добро на Ваші домівки!!! Добро завжди повертається, тож нехай повернеться сторицею та доброта і милосердя, яке Ви виявили до нашої донечки.

З Божою поміччю лікарям вдалося видалити пухлину. І, буквально, кілька днів тому прийшли результати біопсії, які показали що ця пухлина доброякісна.

Зараз донечка в лікарні, їй потрібно здолати ще багато бар'єрів, але перший і самий важливий позаду!

І зробили це ми усі разом!", - написали батьки Марії.

Нагадаємо, що раніше усіх небайдужих просили допомогти зібрати кошти на операцію маленькій дівчинці.

Як згодом написала мама Марійки Анастасія Веремчук необхідну суму для операції вдалось зібрати всього за день.

Маленьку дівчинку з Волині, у якої виявили пухлину мозку, прооперували

Маленьку дівчинку з Волині, у якої виявили пухлину мозку, прооперували


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Марія Веремчук, пухлина, операція
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Кришталевим» сестричкам з Волині негайно потрібна допомога
Стильний Луцьк: Даринка Панас
ТОП найдивніших імен 2019 року для хлопчиків на Волині
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Маленьку дівчинку з Волині, у якої виявили пухлину мозку, прооперували
Сьогодні, 00:25
24 травня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
У Луцьку судили чоловіка, який обкрадав храми
23 травень, 23:27
«Вечірні хмариська» – Луцьк перед грозою. ФОТО
23 травень, 22:50
Орган, який «кладе» на 45 мільйонів українців, – Ігор Алексєєв про Верховну Раду
23 травень, 22:31
Схожі новини
Рахунок йде на дні: у маленької дівчинки з Волині виявили пухлину мозку Рахунок йде на дні: у маленької дівчинки з Волині виявили пухлину мозку
08 травень, 00:27
Рік потому: відомий хірург з Волині видалив з голови чоловіка велетенську пухлину Рік потому: відомий хірург з Волині видалив з голови чоловіка велетенську пухлину
25 квітень, 14:21
У Луцьку прооперували двох жінок з величезними пухлинами. ФОТО 18+ У Луцьку прооперували двох жінок з величезними пухлинами. ФОТО 18+
17 січень, 13:09
Луцькому художнику успішно видалили пухлину. ФОТО Луцькому художнику успішно видалили пухлину. ФОТО
23 листопад, 2018, 18:47
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Маленьку дівчинку з Волині, у якої виявили пухлину мозку, прооперували
Сьогодні, 00:25
 0
24 травня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
У Луцьку судили чоловіка, який обкрадав храми
23 травень, 23:27
 0
«Вечірні хмариська» – Луцьк перед грозою. ФОТО
23 травень, 22:50
 0
Орган, який «кладе» на 45 мільйонів українців, – Ігор Алексєєв про Верховну Раду
23 травень, 22:31
 0
Медіа
відео
1/8
﻿