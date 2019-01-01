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У Луцьку за 12 мільйонів гривень хочуть відремонтувати вулицю

У Луцьку за 12 мільйонів гривень хочуть відремонтувати вулицю
У Луцьку хочуть витратити 12 212 000 гривень на капітальний ремонт вулиці Рівненської.

Відкриті торги оголосив виконавчий комітет Луцької міської ради, – пише Волинь24.

Тендерні пропозиції прийматимуть до 3 червня.

Зазначають, що вулицю планують ремонтувати від вулиці Задворецької до вулиці Купріна.

Роботи включатимуть:

- видалення сухостійних, аварійних і фаутних дерев, кущів;
- розбирання конструкцій і споруд;
- захист наявних газопроводів;
- облаштування зливової каналізації;
- заміну дорожнього одягу;
- улаштування з’їздів;
- облаштування тротуарів і технічної смуги;
- облаштування і обстановку дороги.

Капітальний ремонт хочуть завершити до 30 квітня 2020 року.

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Теги: Рівненська, ремонт, тендер
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