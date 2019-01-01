У Луцьку за 12 мільйонів гривень хочуть відремонтувати вулицю
Сьогодні, 07:11
У Луцьку хочуть витратити 12 212 000 гривень на капітальний ремонт вулиці Рівненської.
Відкриті торги оголосив виконавчий комітет Луцької міської ради, – пише Волинь24.
Тендерні пропозиції прийматимуть до 3 червня.
Зазначають, що вулицю планують ремонтувати від вулиці Задворецької до вулиці Купріна.
Роботи включатимуть:
- видалення сухостійних, аварійних і фаутних дерев, кущів;
- розбирання конструкцій і споруд;
- захист наявних газопроводів;
- облаштування зливової каналізації;
- заміну дорожнього одягу;
- улаштування з’їздів;
- облаштування тротуарів і технічної смуги;
- облаштування і обстановку дороги.
Капітальний ремонт хочуть завершити до 30 квітня 2020 року.
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Відкриті торги оголосив виконавчий комітет Луцької міської ради, – пише Волинь24.
Тендерні пропозиції прийматимуть до 3 червня.
Зазначають, що вулицю планують ремонтувати від вулиці Задворецької до вулиці Купріна.
Роботи включатимуть:
- видалення сухостійних, аварійних і фаутних дерев, кущів;
- розбирання конструкцій і споруд;
- захист наявних газопроводів;
- облаштування зливової каналізації;
- заміну дорожнього одягу;
- улаштування з’їздів;
- облаштування тротуарів і технічної смуги;
- облаштування і обстановку дороги.
Капітальний ремонт хочуть завершити до 30 квітня 2020 року.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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