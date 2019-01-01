У Луцьку за 12 мільйонів гривень хочуть відремонтувати вулицю





Відкриті торги оголосив виконавчий комітет Луцької міської ради, – пише



Тендерні пропозиції прийматимуть до 3 червня.



Зазначають, що вулицю планують ремонтувати від вулиці Задворецької до вулиці Купріна.



Роботи включатимуть:



- видалення сухостійних, аварійних і фаутних дерев, кущів;

- розбирання конструкцій і споруд;

- захист наявних газопроводів;

- облаштування зливової каналізації;

- заміну дорожнього одягу;

- улаштування з’їздів;

- облаштування тротуарів і технічної смуги;

- облаштування і обстановку дороги.



Капітальний ремонт хочуть завершити до 30 квітня 2020 року.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку хочуть витратити 12 212 000 гривень на капітальний ремонт вулиці Рівненської.Відкриті торги оголосив виконавчий комітет Луцької міської ради, – пише Волинь24 Тендерні пропозиції прийматимуть до 3 червня.Зазначають, що вулицю планують ремонтувати від вулиці Задворецької до вулиці Купріна.Роботи включатимуть:- видалення сухостійних, аварійних і фаутних дерев, кущів;- розбирання конструкцій і споруд;- захист наявних газопроводів;- облаштування зливової каналізації;- заміну дорожнього одягу;- улаштування з’їздів;- облаштування тротуарів і технічної смуги;- облаштування і обстановку дороги.Капітальний ремонт хочуть завершити до 30 квітня 2020 року.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію