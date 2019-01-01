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Онкохвора Мар’яна Пархом’юк закінчує четвертий блок лікування. ФОТО

Онкохвора Мар’яна Пархом’юк закінчує четвертий блок лікування. ФОТО
Лучанка Мар’яна Пархом’юк закінчує четвертий блок лікування. Позаду – понад половина шляху до одужання.

Про це дівчина написала на своїй сторінці в інстаграмі, - пише 12 канал.

Нагадаємо, в Мар’яни виявили рак крові, після чого вона поїхала лікуватися у Білорусь.

“Закінчую 4 блок в іншій країні вгадаєте в якій? І так мрію частіше прокидатись в іншому місті чи країні. А поки за 7 місяців змінила на день стіни квартири і лікарні на вузенькі вулички”, – написала Мар’яна.

Вона також опублікувала світлини з плиткою “Stebuklas”, яка знаходиться у центрі Вільнюса.

“І незважаючи на побічні дії і біль, хочеться бути щасливою тут і зараз, ховатись від сонця, ловити погляди, рухатись зі швидкістю равлика, але цінувати кожен момент і кожну секунду! Жити!” – додала лучанка.

Онкохвора Мар’яна Пархом’юк закінчує четвертий блок лікування. ФОТО

Онкохвора Мар’яна Пархом’юк закінчує четвертий блок лікування. ФОТО
Онкохвора Мар’яна Пархом’юк закінчує четвертий блок лікування. ФОТО


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4149 4978 6222 9442 Пархом'юк Мар'яна
5168 7556 3302 5024 Хомич Володимир

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Теги: Мар'яна Пархом'юк, лучанка, рак крові, хвороба, лікування
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