Краса, що зачаровує: світанок на ЖК «Супернова»*





На сторінці ЖК «Супернова» у Facebook опублікували світлини світанку над житловим комплексом, які зробили за допомогою квадракоптера. Пише



Спочатку сонце сходить над парком та поступово «направляє» промені будинки «Супернови», гріючи їх ранковим теплом.



Неймовірне видовище захоплює та зачаровує. Пропонуємо і вам насолодитися ним.



Нагадаємо, у луцькому ЖК «Супернова», який зводить будівельна компанія «Інвестор», продають двокімнатні квартири у розстрочку без відсотків. Лишилося – кілька квартир площею по 68 квадратів.





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