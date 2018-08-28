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Краса, що зачаровує: світанок на ЖК «Супернова»*

Краса, що зачаровує: світанок на ЖК «Супернова»*
Схід сонця щоразу створює неповторну магію, яку навіть у наш вік технологій важко відтворити та передати. Щоразу це нове вражаюче полотно.

На сторінці ЖК «Супернова» у Facebook опублікували світлини світанку над житловим комплексом, які зробили за допомогою квадракоптера. Пише Район.Луцьк.

Спочатку сонце сходить над парком та поступово «направляє» промені будинки «Супернови», гріючи їх ранковим теплом.

Неймовірне видовище захоплює та зачаровує. Пропонуємо і вам насолодитися ним.

Нагадаємо, у луцькому ЖК «Супернова», який зводить будівельна компанія «Інвестор», продають двокімнатні квартири у розстрочку без відсотків. Лишилося – кілька квартир площею по 68 квадратів.

Краса, що зачаровує: світанок на ЖК «Супернова»*
Краса, що зачаровує: світанок на ЖК «Супернова»*
Краса, що зачаровує: світанок на ЖК «Супернова»*
Краса, що зачаровує: світанок на ЖК «Супернова»*

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Теги: СуперНова, будівництво, світанок
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