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В місті на Волині сміттєві баки хочуть встановити біля дитячого майданчика. ФОТО

В місті на Волині сміттєві баки хочуть встановити біля дитячого майданчика. ФОТО
У Ковелі мешканці кількох багатоповерхівок виступають проти встановлення сміттєвих баків поблизу дитяого майданчика та кафе.

Про це у facebook-спільноті «КовельLife» напиала Тетяна Климовець‎.

«21 травня виник конфлікт між працівниками РЖКП-2 і жителями будинків вул. 40 р. Перемоги 7, 11а ,9а через встановлення сміттєвих баків по вул. 40-річчя Перемоги.

Поруч знаходяться дитячий майданчик, продуктовий магазин та кафе «Турія». Одним словом – «краса»: сміття, заклад харчування та діти.

Відстань до кафе, в народі ще досі «Чорний кіт», напевно буде 10м. Не більше. І гарний же буде пейзаж для відвідувачів закладу і нам з вікон, плюс влітку ще й запах!!!!

Чому не можна спроектувати місце під сміттєві баки в тих місцях, де б вони не створювали незручностей для мешканців району?

На прохання пред’явити документи від управління архітектури, саме ця служба визначає, де слід ставити сміттєві баки і розташовувати сміттєві майданчики, жителям показали ксерокс плану району з місцем, де мають бути баки, котрий ніким не завірений і не підписаний!" - йдеться у дописі.

В місті на Волині сміттєві баки хочуть встановити біля дитячого майданчика. ФОТО

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Теги: Ковель, сміття, сміттєвий бак, дитячий майданчик
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