В місті на Волині сміттєві баки хочуть встановити біля дитячого майданчика. ФОТО





Про це у facebook-спільноті Тетяна Климовець‎.



«21 травня виник конфлікт між працівниками РЖКП-2 і жителями будинків вул. 40 р. Перемоги 7, 11а ,9а через встановлення сміттєвих баків по вул. 40-річчя Перемоги.



Поруч знаходяться дитячий майданчик, продуктовий магазин та кафе «Турія». Одним словом – «краса»: сміття, заклад харчування та діти.



Відстань до кафе, в народі ще досі «Чорний кіт», напевно буде 10м. Не більше. І гарний же буде пейзаж для відвідувачів закладу і нам з вікон, плюс влітку ще й запах!!!!



Чому не можна спроектувати місце під сміттєві баки в тих місцях, де б вони не створювали незручностей для мешканців району?



На прохання пред’явити документи від управління архітектури, саме ця служба визначає, де слід ставити сміттєві баки і розташовувати сміттєві майданчики, жителям показали ксерокс плану району з місцем, де мають бути баки, котрий ніким не завірений і не підписаний!" - йдеться у дописі.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Ковелі мешканці кількох багатоповерхівок виступають проти встановлення сміттєвих баків поблизу дитяого майданчика та кафе.Про це у facebook-спільноті «КовельLife» напиала‎.«21 травня виник конфлікт між працівниками РЖКП-2 і жителями будинків вул. 40 р. Перемоги 7, 11а ,9а через встановлення сміттєвих баків по вул. 40-річчя Перемоги.Поруч знаходяться дитячий майданчик, продуктовий магазин та кафе «Турія». Одним словом – «краса»: сміття, заклад харчування та діти.Відстань до кафе, в народі ще досі «Чорний кіт», напевно буде 10м. Не більше. І гарний же буде пейзаж для відвідувачів закладу і нам з вікон, плюс влітку ще й запах!!!!Чому не можна спроектувати місце під сміттєві баки в тих місцях, де б вони не створювали незручностей для мешканців району?На прохання пред’явити документи від управління архітектури, саме ця служба визначає, де слід ставити сміттєві баки і розташовувати сміттєві майданчики, жителям показали ксерокс плану району з місцем, де мають бути баки, котрий ніким не завірений і не підписаний!" - йдеться у дописі.

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