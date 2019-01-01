«Інтелект України»: у селі під Луцьком першачки вчаться за методикою для обдарованих дітей. ФОТО





Це – науково-педагогічний проект «Інтелект України», який у 2012 році Міністерство освіти і науки України рекомендувало закладам загальної середньої освіти. Про це повідомляє



Всього на Волині є 16 загальноосвітніх установ, де мають інтелект-класи. Переважно - в школах міст та селищ міського типу. З першого вересня за програмою проекту «Інтелект України» навчаються 24 учні 1-А класу Підгайцівського навчально-виховного комплексу. За такою новою системою по Країні знань підгайцівських малят веде вчитель Глинюк Тетяна Ростиславівна.





Освітянка розповіла, що з початку року велика увага була приділена навчанню читати. Оскільки вміння читати – це основа всіх наук. Діти за три місяці опанували читання.



Сьогодні вони рахують та оперують числами в межах ста. Списують тексти, пишуть диктанти по 15-20 слів.





З першого класу учні починають володіти поняттями з природознавства. Першачки вивчають незвичний предмет «Я пізнаю світ», на уроках якого малеча дізнається про планети, живу та неживу природу.





Навчальна програма передбачає поглиблене вивчення іноземної. Англійська мова в інтелектуальному класі – три рази на тиждень.





За проектом дисципліни викладають в ігровій формі. Дітям цікаво «гризти граніт науки» разом з казковими героями. Під час ранкових зустрічей маленькі школярики вчать правила поведінки та етикету.







Батьки оплачують додаткові навчальні матеріали, з якими працюють учні. Щомісяця методичне забезпечення обходиться в 240 гривень.







Важливо, що проектний клас забезпечений медіасупроводом. Він дає можливість створювати позитивну атмосферу, емоційне налаштування, формувати загальнолюдські цінності. Система здоров’язбережувальних вправ (музичні рухливі фізкультхвилинки, вправи для покращення зору, пальчикова гімнастика, хвилинки релаксації) дозволяє результативно й оптимально реалізувати один з найважливіших принципів освітньої діяльності учнів – збереження здоров’я, формування культури здорового способу життя.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Україні розуміють необхідність виховувати інтелектуальну еліту нації. 2006-го року команда провідних науковців Харкова на чолі з доктором педагогічних наук Гавриш І. В. запропонувала до впровадження власну концепцію виявлення, виховання й навчання обдарованих дітей.Це – науково-педагогічний проект «Інтелект України», який у 2012 році Міністерство освіти і науки України рекомендувало закладам загальної середньої освіти. Про це повідомляє сайт Підгайцівської ОТГ.Всього на Волині є 16 загальноосвітніх установ, де мають інтелект-класи. Переважно - в школах міст та селищ міського типу. З першого вересня за програмою проекту «Інтелект України» навчаються 24 учні 1-А класу Підгайцівського навчально-виховного комплексу. За такою новою системою по Країні знань підгайцівських малят веде вчительОсвітянка розповіла, що з початку року велика увага була приділена навчанню читати. Оскільки вміння читати – це основа всіх наук. Діти за три місяці опанували читання.Сьогодні вони рахують та оперують числами в межах ста. Списують тексти, пишуть диктанти по 15-20 слів.З першого класу учні починають володіти поняттями з природознавства. Першачки вивчають незвичний предмет «Я пізнаю світ», на уроках якого малеча дізнається про планети, живу та неживу природу.Навчальна програма передбачає поглиблене вивчення іноземної. Англійська мова в інтелектуальному класі – три рази на тиждень.За проектом дисципліни викладають в ігровій формі. Дітям цікаво «гризти граніт науки» разом з казковими героями. Під час ранкових зустрічей маленькі школярики вчать правила поведінки та етикету.Батьки оплачують додаткові навчальні матеріали, з якими працюють учні. Щомісяця методичне забезпечення обходиться в 240 гривень.Важливо, що проектний клас забезпечений медіасупроводом. Він дає можливість створювати позитивну атмосферу, емоційне налаштування, формувати загальнолюдські цінності. Система здоров’язбережувальних вправ (музичні рухливі фізкультхвилинки, вправи для покращення зору, пальчикова гімнастика, хвилинки релаксації) дозволяє результативно й оптимально реалізувати один з найважливіших принципів освітньої діяльності учнів – збереження здоров’я, формування культури здорового способу життя.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію