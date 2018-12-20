«Ротонду» у селі поблизу Луцька перетворюють на комфортну зону відпочинку. ФОТО





Про це інформує



Господарство будувало «Ротонду» з метою прикрасити сільський парк оригінальним об’єктом у вигляді шести колон. Колишній Лищенськиий сільський голова, а нині - староста Віталій Шкорупський згадує, що згодом за бюджетні кошти спорудження фарбували, упорядковували прилеглу зелену зону.



Після об’єднання Підгайцівська сільська рада взялася зробити більше. 152,5 тисячі гривень було виділено на поточний ремонт площадки зони відпочинку «Ротонда» по вулиці Парковій.



Наразі на майданчику влаштовано покриття з бруківки. З тротуарної плитки прокладено алею до «Ротонди».



«Силами комунального підприємства покосили траву в парку, пофарбуємо колони, поставимо лавки для сидіння. Щоб люди сюди йшли не лише на вихідні чи якісь свята, а й у будні, щоб це було для них гарним місцем відпочинку», - сказав Підгайцівський сільський голова Юрій Семенюк.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Лище доводять до ладу територію споруди, зведеної ще в 80-ті роки минулого століття місцевим колгоспом.Про це інформує сайт Підгайцівської ОТГ.Господарство будувало «Ротонду» з метою прикрасити сільський парк оригінальним об’єктом у вигляді шести колон. Колишній Лищенськиий сільський голова, а нині - старостазгадує, що згодом за бюджетні кошти спорудження фарбували, упорядковували прилеглу зелену зону.Після об’єднання Підгайцівська сільська рада взялася зробити більше. 152,5 тисячі гривень було виділено на поточний ремонт площадки зони відпочинку «Ротонда» по вулиці Парковій.Наразі на майданчику влаштовано покриття з бруківки. З тротуарної плитки прокладено алею до «Ротонди».«Силами комунального підприємства покосили траву в парку, пофарбуємо колони, поставимо лавки для сидіння. Щоб люди сюди йшли не лише на вихідні чи якісь свята, а й у будні, щоб це було для них гарним місцем відпочинку», - сказав Підгайцівський сільський голова

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію