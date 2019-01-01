Знімають номери: як луцькі водії «ховаються» від штрафів за неправильне паркування





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Інспектор із паркування Департаменту муніципальної варти Луцька Костянтин Губиш працював із двома своїми колегами. Він каже, що постанови виносили через порушення правил паркування.



«Якщо автомобіль зробив зупинку на перехресті, припаркувався на кільці, пішохідному переході - порушив ПДР, штраф – 510 гривень. От бачимо, що перший на сьогодні порушник – водій, який поставив авто на перехресті ближче ніж 10 метрів від нього, а це порушення, бо зупинятися не можна. Якщо водій розуміє, що він порушив - сплачує штраф, паралельно на власника транспортного засобу ми надсилаємо постанову рекомендованим листом. Порушення я фотографую, фіксую геолокацію й виношу постанову.



Далі два виходи: або платити штраф, або подати в суд. На скільки я пригадую, то в суд звертався тільки один водій і то Феміда стала на нашу сторону», - розповідає інспектор.



Також він додає, що минулого тижня із водіями проводили роз'яснювальну роботу, попереджали їх, що наступного разу будемо штрафувати, а не лише бесідувати.



«Більшість водіїв реагує адекватно, порушення визнають. Але є й такі, які не лише не визнають того, що порушують ПДР, а ще й намагаються уникнути покарання, схитрувати – забирають державні номери з машин. У такому випадку є VIN-код транспортного засобу, завдяки якому можна встановити, хто власник і які номерні знаки присвоєні машині. Закон не обдуриш», - додає Костянтин Губиш.



Інспектори муніципальної варти міряють лазером відстань припаркованих машин до перехресть, пішоходів, далі фотографують авто на планшет із прив’язкою до місця (геолокація), вносять дані в базу. Постанову про порушення виносять на місці, її друкують та кладуть під двірник лобового скла авто. Працівники муніципальної варти виносили постанови на власників авто, якщо вони були не біля машини. А якщо водій авто був поруч, то інспектори проводили роз’яснювальну роботу та просили від'їхати. Попередження отримав водій Андрій Царук.



«От мені кажуть, що тут, де я стою біля кільця - заборонено стояти, хоча тут ні розмітки не знаків не бачу й доказують, що я неправий. Їдучи сюди, я шукав місце, усе було зайнято чи викуплено. Тому не було виходу й змушений був тут ставати», - пояснив водій.



На це інспектори муніципальної варти зауважили, що здаючи на права, водії вчать правила дорожнього руху й зобов’язані знати, що на перехресті паркувати авто не можна. Після цього попросив припинити правопорушення, або бути готовим отримати постанову. Водій схилився до першого варіанту й звільнив дорогу.



Загалом, під час роботи працівників муніципальної варти на авторинку, вони винесли 20 постанов.



«Сьогодні ми побачили, як півсотні машин звільнили проїжджу частину в місцях, які заборонені для зупинок і створюють аварійну ситуацію. Для авторинку це нічого не змінило, а от для безпеки людей – так. Відповідно, усі учасники ринку та і громадський транспорт змогли нормально пересуватися дорогою. Сподіваюся, що наступного разу люди будуть поважати себе і оточуючих. Для прикладу, в центрі міста ми вже винесли біля 800 постанов і ситуація реально змінилася в кращу сторону», - наголосив інспектор Костянтин Губиш.



До слова, після винесення постанови, водій має 10 днів пільгового періоду, коли може заплатити вдвічі меншу суму й постанова вважатиметься виконаною.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Інспектори муніципальної варти Луцька виносили постанови на водіїв, які порушували правила паркування на авторинку.Про це пишуть Волинські Новини Інспектор із паркування Департаменту муніципальної варти Луцькапрацював із двома своїми колегами. Він каже, що постанови виносили через порушення правил паркування.«Якщо автомобіль зробив зупинку на перехресті, припаркувався на кільці, пішохідному переході - порушив ПДР, штраф – 510 гривень. От бачимо, що перший на сьогодні порушник – водій, який поставив авто на перехресті ближче ніж 10 метрів від нього, а це порушення, бо зупинятися не можна. Якщо водій розуміє, що він порушив - сплачує штраф, паралельно на власника транспортного засобу ми надсилаємо постанову рекомендованим листом. Порушення я фотографую, фіксую геолокацію й виношу постанову.Далі два виходи: або платити штраф, або подати в суд. На скільки я пригадую, то в суд звертався тільки один водій і то Феміда стала на нашу сторону», - розповідає інспектор.Також він додає, що минулого тижня із водіями проводили роз'яснювальну роботу, попереджали їх, що наступного разу будемо штрафувати, а не лише бесідувати.«Більшість водіїв реагує адекватно, порушення визнають. Але є й такі, які не лише не визнають того, що порушують ПДР, а ще й намагаються уникнути покарання, схитрувати – забирають державні номери з машин. У такому випадку є VIN-код транспортного засобу, завдяки якому можна встановити, хто власник і які номерні знаки присвоєні машині. Закон не обдуриш», - додає Костянтин Губиш.Інспектори муніципальної варти міряють лазером відстань припаркованих машин до перехресть, пішоходів, далі фотографують авто на планшет із прив’язкою до місця (геолокація), вносять дані в базу. Постанову про порушення виносять на місці, її друкують та кладуть під двірник лобового скла авто. Працівники муніципальної варти виносили постанови на власників авто, якщо вони були не біля машини. А якщо водій авто був поруч, то інспектори проводили роз’яснювальну роботу та просили від'їхати. Попередження отримав водій«От мені кажуть, що тут, де я стою біля кільця - заборонено стояти, хоча тут ні розмітки не знаків не бачу й доказують, що я неправий. Їдучи сюди, я шукав місце, усе було зайнято чи викуплено. Тому не було виходу й змушений був тут ставати», - пояснив водій.На це інспектори муніципальної варти зауважили, що здаючи на права, водії вчать правила дорожнього руху й зобов’язані знати, що на перехресті паркувати авто не можна. Після цього попросив припинити правопорушення, або бути готовим отримати постанову. Водій схилився до першого варіанту й звільнив дорогу.Загалом, під час роботи працівників муніципальної варти на авторинку, вони винесли 20 постанов.«Сьогодні ми побачили, як півсотні машин звільнили проїжджу частину в місцях, які заборонені для зупинок і створюють аварійну ситуацію. Для авторинку це нічого не змінило, а от для безпеки людей – так. Відповідно, усі учасники ринку та і громадський транспорт змогли нормально пересуватися дорогою. Сподіваюся, що наступного разу люди будуть поважати себе і оточуючих. Для прикладу, в центрі міста ми вже винесли біля 800 постанов і ситуація реально змінилася в кращу сторону», - наголосив інспектор Костянтин Губиш.До слова, після винесення постанови, водій має 10 днів пільгового періоду, коли може заплатити вдвічі меншу суму й постанова вважатиметься виконаною.

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