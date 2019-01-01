Луцьком розгулював оголений чоловік. ФОТО

У Луцьку на вулиці Ландау затримали чоловіка, який ходив зі статевими органами.Про це повідомили у прес-службі патрульної поліції Волинської області.23 травня, патрульні отримали повідомлення, що на вулиці Ландау, в Луцьку, помітили чоловіка, який походжав з оголеними статевими органами у присутності інших громадян.Інспектори виявили 46-річного громадянина та викликали слідчо-оперативну групу, адже в його діях вбачались ознаки кримінального правопорушення.Заявниця надала відповідне відео.Також встановили, що раніше той уже мав проблеми з законом через розбещення неповнолітніх.Усі обставини встановить слідчий.