Луцьком розгулював оголений чоловік. ФОТО
Сьогодні, 08:52
У Луцьку на вулиці Ландау затримали чоловіка, який ходив зі статевими органами.
Про це повідомили у прес-службі патрульної поліції Волинської області.
23 травня, патрульні отримали повідомлення, що на вулиці Ландау, в Луцьку, помітили чоловіка, який походжав з оголеними статевими органами у присутності інших громадян.
Інспектори виявили 46-річного громадянина та викликали слідчо-оперативну групу, адже в його діях вбачались ознаки кримінального правопорушення.
Заявниця надала відповідне відео.
Також встановили, що раніше той уже мав проблеми з законом через розбещення неповнолітніх.
Усі обставини встановить слідчий.
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Про це повідомили у прес-службі патрульної поліції Волинської області.
23 травня, патрульні отримали повідомлення, що на вулиці Ландау, в Луцьку, помітили чоловіка, який походжав з оголеними статевими органами у присутності інших громадян.
Інспектори виявили 46-річного громадянина та викликали слідчо-оперативну групу, адже в його діях вбачались ознаки кримінального правопорушення.
Заявниця надала відповідне відео.
Також встановили, що раніше той уже мав проблеми з законом через розбещення неповнолітніх.
Усі обставини встановить слідчий.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 3
Доброго дня! Ви просто супер)))) настрій підняли, автору статті дякую, з перших рядків "..затримали чоловіка, який ходив зі статевими органами." Де ж воно видно, щоб в Луцьку чоловіки ходили зі статевими органами))))
Це просто топ заголовок! А що можна ходити без статевих органів? Чи він ходив з чужими? Вам редактор в газету не потрібен?
А що в нас є закон,що забороняє ходити зі статевими органами.Дійсно повеселили.
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