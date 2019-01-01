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Луцьком розгулював оголений чоловік. ФОТО

Луцьком розгулював оголений чоловік. ФОТО
У Луцьку на вулиці Ландау затримали чоловіка, який ходив зі статевими органами.

Про це повідомили у прес-службі патрульної поліції Волинської області.

23 травня, патрульні отримали повідомлення, що на вулиці Ландау, в Луцьку, помітили чоловіка, який походжав з оголеними статевими органами у присутності інших громадян.

Інспектори виявили 46-річного громадянина та викликали слідчо-оперативну групу, адже в його діях вбачались ознаки кримінального правопорушення.

Заявниця надала відповідне відео.

Також встановили, що раніше той уже мав проблеми з законом через розбещення неповнолітніх.

Усі обставини встановить слідчий.
Луцьком розгулював оголений чоловік. ФОТО

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Теги: Луцьк, оголений, Ландау
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Коментарі 3
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Доброго дня! Ви просто супер)))) настрій підняли, автору статті дякую, з перших рядків "..затримали чоловіка, який ходив зі статевими органами." Де ж воно видно, щоб в Луцьку чоловіки ходили зі статевими органами))))
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Це просто топ заголовок! А що можна ходити без статевих органів? Чи він ходив з чужими? Вам редактор в газету не потрібен?
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А що в нас є закон,що забороняє ходити зі статевими органами.Дійсно повеселили.
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