Йде до людей і любить смаколики: у лісі на Волині живе дружелюбний олень Борька
Сьогодні, 18:46
У Воротнівському лісі живе олень Борька, який вважажається місцевою знаменитістю.
Про це повідомили на сторінці Лісівничого молодіжного центру.
«Це олень Борька. Він знаменитість Воротнівського лісу. Живе у вольєрі, що на території, яка межує з однойменним ботанічним заказником», – пишуть лісівники.
«Борька дуже комунікабельний. Поки його співмешканці по вольєру швидко біжать у різні боки від безкінечної маси відвідувачів, цей олень іде до людей. Щоб на всіх подивитися і себе показати.
Буває, Борьці навіть вдається поласувати чимось смачненьким прямо з добрих людських рук», – йдеться у дописі.
Зазначили, що тварина радо позувала позував волинському фотографу Павлу Березюку та журналістам Сфери-ТВ.
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Про це повідомили на сторінці Лісівничого молодіжного центру.
«Це олень Борька. Він знаменитість Воротнівського лісу. Живе у вольєрі, що на території, яка межує з однойменним ботанічним заказником», – пишуть лісівники.
«Борька дуже комунікабельний. Поки його співмешканці по вольєру швидко біжать у різні боки від безкінечної маси відвідувачів, цей олень іде до людей. Щоб на всіх подивитися і себе показати.
Буває, Борьці навіть вдається поласувати чимось смачненьким прямо з добрих людських рук», – йдеться у дописі.
Зазначили, що тварина радо позувала позував волинському фотографу Павлу Березюку та журналістам Сфери-ТВ.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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