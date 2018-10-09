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Йде до людей і любить смаколики: у лісі на Волині живе дружелюбний олень Борька

Йде до людей і любить смаколики: у лісі на Волині живе дружелюбний олень Борька
У Воротнівському лісі живе олень Борька, який вважажається місцевою знаменитістю.

Про це повідомили на сторінці Лісівничого молодіжного центру.

«Це олень Борька. Він знаменитість Воротнівського лісу. Живе у вольєрі, що на території, яка межує з однойменним ботанічним заказником», – пишуть лісівники.

«Борька дуже комунікабельний. Поки його співмешканці по вольєру швидко біжать у різні боки від безкінечної маси відвідувачів, цей олень іде до людей. Щоб на всіх подивитися і себе показати.

Буває, Борьці навіть вдається поласувати чимось смачненьким прямо з добрих людських рук», – йдеться у дописі.

Зазначили, що тварина радо позувала позував волинському фотографу Павлу Березюку та журналістам Сфери-ТВ.
Йде до людей і любить смаколики: у лісі на Волині живе дружелюбний олень Борька
Йде до людей і любить смаколики: у лісі на Волині живе дружелюбний олень Борька
Йде до людей і любить смаколики: у лісі на Волині живе дружелюбний олень Борька
Йде до людей і любить смаколики: у лісі на Волині живе дружелюбний олень Борька
Йде до людей і любить смаколики: у лісі на Волині живе дружелюбний олень Борька
Йде до людей і любить смаколики: у лісі на Волині живе дружелюбний олень Борька
Йде до людей і любить смаколики: у лісі на Волині живе дружелюбний олень Борька

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Теги: тварина, Волинь
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