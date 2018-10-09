Йде до людей і любить смаколики: у лісі на Волині живе дружелюбний олень Борька

У Воротнівському лісі живе олень, який вважажається місцевою знаменитістю.Про це повідомили на сторінці Лісівничого молодіжного центру.«Це олень Борька. Він знаменитість Воротнівського лісу. Живе у вольєрі, що на території, яка межує з однойменним ботанічним заказником», – пишуть лісівники.«Борька дуже комунікабельний. Поки його співмешканці по вольєру швидко біжать у різні боки від безкінечної маси відвідувачів, цей олень іде до людей. Щоб на всіх подивитися і себе показати.Буває, Борьці навіть вдається поласувати чимось смачненьким прямо з добрих людських рук», – йдеться у дописі.Зазначили, що тварина радо позувала позував волинському фотографута журналістам Сфери-ТВ.