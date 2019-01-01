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Скільки на Волині коштує кошик з «молочкою»

Скільки на Волині коштує кошик з «молочкою»
Асоціація постачальників торговельних мереж дослідила в регіонах темпи зростання та падіння цін на молочні продукти з початку року. На Волині ж ціни знизились.

Про це повідомив голова асоціації Олексій Дорошенко.

До кошика з молочними продуктами увійшли по кілограму кисломолочного сиру й сметани, літр молока та двісті грам вершкового масла.

Виявилось, що найдорожчий молочний кошик на Херсонщині та коштує він 241,6 гривень, а найдешевший на Сумщині – 206,5 гривень. Різниця між ними 35 гривень, або 17%. А найбільше набір молочних продуктів подорожчав у Полтавській області – на 7,2%. За цей час молочний кошик зріс в ціні на Полтавщині - з 219,9 гривень у грудні 2018 року до 235,8 гривень у квітні 2019 року.

До ТОП-5 регіонів із найбільшим зростанням ще увійшли Буковина, де підвищення ціни відбулося на 7% (із 209,8 гривень до 224,5 гривень), Львівщина – на 6,2% (із 206,1 гривень до 218,8 гривень), Луганщина – на 5,6% (із 222,2 до 234,6 гривень) і Житомирщина – на 5,5% (із 197,6 гривень у грудні 2018 року до 208,5 гривень у квітні 2019 року).

Тільки в чотирьох областях цей набір продуктів знизився в ціні в основному за рахунок здешевлення кисломолочних сирів. До цієї четвірки регіонів, де молочка подешевшала з початку року, входять: Закарпаття – на 2,1% (із 212,9 гривень у грудні 2018 року до 208,4 гривень у квітні 2019 року), Тернопільщина – на 1,7% (212,7 гривень і 209,1 гривень відповідно), Волинь – на 1,3% (зниження з 215,4 гривень до 212,5 гривень) і Миколаївщина – на 0,5% (була ціна 211,3 гривень, а стала 210,3 гривень).

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Теги: ціни, молочні продукти, Волинь
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