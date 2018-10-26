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Волинські рятувальники «зачищають» село від боєприпасів часів війни. ФОТО

Волинські рятувальники «зачищають» село від боєприпасів часів війни. ФОТО
Поблизу села Рівне Любомльського району піротехніки виявили та знешкодили 251 боєприпас часів Другої світової війни.

Зазначають, що розмінування розпочалося 10 травня.

Станом на 23 травня піротехніки УДСНС України у Волинській області вже знешкодили 251 боєприпас Другої Світової війни, обстежили 1,1 га території.

Лише сьогодні знищили 26 одиниць вибухонебезпечних предметів.

Роботи тривають.

Волинські рятувальники «зачищають» село від боєприпасів часів війни. ФОТО
Волинські рятувальники «зачищають» село від боєприпасів часів війни. ФОТО
Волинські рятувальники «зачищають» село від боєприпасів часів війни. ФОТО
Волинські рятувальники «зачищають» село від боєприпасів часів війни. ФОТО



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Теги: рятувальник, Волинь, боєприпаси
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