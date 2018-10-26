Волинські рятувальники «зачищають» село від боєприпасів часів війни. ФОТО





Зазначають, що розмінування розпочалося 10 травня.



Станом на 23 травня піротехніки УДСНС України у Волинській області вже знешкодили 251 боєприпас Другої Світової війни, обстежили 1,1 га території.



Лише сьогодні знищили 26 одиниць вибухонебезпечних предметів.



Роботи тривають.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Поблизу села Рівне Любомльського району піротехніки виявили та знешкодили 251 боєприпас часів Другої світової війни.Зазначають, що розмінування розпочалося 10 травня.Станом на 23 травня піротехніки УДСНС України у Волинській області вже знешкодили 251 боєприпас Другої Світової війни, обстежили 1,1 га території.Лише сьогодні знищили 26 одиниць вибухонебезпечних предметів.Роботи тривають.

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