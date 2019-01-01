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Від і до: скільки у Луцьку коштує доставка квітів

Від і до: скільки у Луцьку коштує доставка квітів
Замовити квіти можна на одному із сайтів доставки, яких – більше десятка. Більшість із них працюють як всеукраїнська, а деколи навіть – міжнародна мережа, яка у різних містах має постачальників свіжих (як запевняють продавці) квітів.

Перший додзвонився у 10 різних служб доставки квітів, дізналися ціни, умови і особливості.

Звісно, ціна не може бути єдиним критерієм вибору, проте за умови, коли квітку не можна побачити-понюхати – вартість можна вважати єдиним об’єктивним фактором вибору.

Ціни – доволі різні. Умови – схожі: повна передоплата на картку «Приват» та доставка впродовж години-чотирьох годин після оплати.

«Купували» букет із 5 червоних троянд середнього розміру. У кількох магазинах існує обмеження – не менше 7 чи 11 квіток, або ж визначена сума мінімального замовлення.

1. Роза Волинь
Ціна: 350 грн.

Доставка: безкоштовна

Час доставки: 1,5 год. після оплати

Контакти: 098 388-27-00, 095 388-27-00, 063 388-27-00


2. Buketik24
Ціна: 400 грн.

Доставка: безкоштовна

Час доставки: 1-1,5 год. після оплати

Контакти: 066 436-95-21, 096 436-95-21, 073 436-95-21


3. Floristik
Ціна: 343 грн.

Доставка: 69 грн.

Час доставки: 3 год. після оплати

Контакти: 067 630-66-07, 0-800-75-60-08


4. Roses
Ціна: 455 грн.

Доставка: безкоштовна

Час доставки: 2 год. після оплати

Контакти: 050 372-44-22, 067 372-44-22, 063 372-44-22


5. Flower Shop
Ціна: 485 грн.

Доставка: безкоштовна

Час доставки: 2-4 год. після оплати

Контакти: 098 182-17-51


6. Flora24
Ціна за 7 троянд (мінімальне замовлення 440 грн.): 409 грн.

Доставка: 80 грн.

Час доставки: 2-2,5 год. після оплати

Контакти: 098 116-69-28, 063 353-71-26, 095 218-05-32


7. La Charme
Ціна (за 7 троянд, менше замовлення не приймають): 389 грн.

Доставка: 110 грн.

Час доставки: 2-3 год. після оплати

Контакти: 067 230-67-79, 099 668-75-51


8. SunRose
Ціна: 500 грн.

Доставка: безкоштовна

Час доставки: 3 год. після оплати

Контакти: 050 420-05-75, 093 170-13-59, 067 630-79-77


9. 7 Roses
Ціна: 432 грн.

Доставка: 100 грн.

Час доставки: 2 год. після оплати

Контакти: 050 562-07-99


10. Flower City
Ціна за 11 троянд (мінімальне замовлення): 605 грн.

Доставка: 50 грн.

Час доставки: 2 год. після оплати

Контакти: 067 123-83-92

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Теги: ціни, квіти, доставка
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