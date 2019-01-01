Волинянин створив мініатюрну ножну ступу. ФОТО





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У крихітному механізмі, який уміщається на одному пальцеві, не кожному вдасться розпізнати, що це таке. Якщо придивитися, то можна зрозуміти: це таки ножна ступа. Попри свій мініатюрний розмір вона діє: один кінець піднімається і опускається.



Валентин Михайлович пригадав, як у дитинстві у нього не раз опухали руки від довгого крутіння жорен або товчення звичайною ступою. Коли ж з’явилася ножна — це стало значним полегшенням.



«Ти тільки наступаєш ногою і відпускаєш, а з другого боку гупає і дере крупу. На такій працювати було заввиграшки», — розповів майстер, який на згадку про далекі роки дитинства виготовив її мініатюру. Каже, що можна було зробити й меншу, але навряд чи хтось у світі робив саме ножну ступу. Тож цю можна вважати найменшою.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Волинянин змайстрував найменшу ножну ступу у світі.Про це пише Волинь Нова У крихітному механізмі, який уміщається на одному пальцеві, не кожному вдасться розпізнати, що це таке. Якщо придивитися, то можна зрозуміти: це таки ножна ступа. Попри свій мініатюрний розмір вона діє: один кінець піднімається і опускається.пригадав, як у дитинстві у нього не раз опухали руки від довгого крутіння жорен або товчення звичайною ступою. Коли ж з’явилася ножна — це стало значним полегшенням.«Ти тільки наступаєш ногою і відпускаєш, а з другого боку гупає і дере крупу. На такій працювати було заввиграшки», — розповів майстер, який на згадку про далекі роки дитинства виготовив її мініатюру. Каже, що можна було зробити й меншу, але навряд чи хтось у світі робив саме ножну ступу. Тож цю можна вважати найменшою.

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