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Волинянин створив мініатюрну ножну ступу. ФОТО

Волинянин створив мініатюрну ножну ступу. ФОТО
Волинянин змайстрував найменшу ножну ступу у світі.

Про це пише Волинь Нова.

У крихітному механізмі, який уміщається на одному пальцеві, не кожному вдасться розпізнати, що це таке. Якщо придивитися, то можна зрозуміти: це таки ножна ступа. Попри свій мініатюрний розмір вона діє: один кінець піднімається і опускається.

Валентин Михайлович пригадав, як у дитинстві у нього не раз опухали руки від довгого крутіння жорен або товчення звичайною ступою. Коли ж з’явилася ножна — це стало значним полегшенням.

«Ти тільки наступаєш ногою і відпускаєш, а з другого боку гупає і дере крупу. На такій працювати було заввиграшки», — розповів майстер, який на згадку про далекі роки дитинства виготовив її мініатюру. Каже, що можна було зробити й меншу, але навряд чи хтось у світі робив саме ножну ступу. Тож цю можна вважати найменшою.
Волинянин створив мініатюрну ножну ступу. ФОТО

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Теги: Волинь, волинянин, винахід
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