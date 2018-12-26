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У селі на Волині чоловік розлив хімікати на центральній вулиці. ФОТО

У селі на Волині чоловік розлив хімікати на центральній вулиці. ФОТО
У селі Вишнів Ківерцівського району підприємець розлив хімікати на центральну вулицю.

Про це Волинським Новинам повідомили очевидці.

З їхніх слів, фермер, який орендує в селі землі, везучи трактором з оприскувачем хімікати невідомого походження для свого врожаю, розлив на вулиці Вишневій, на якій граються діти, невідому речовину.

Зазначають, що така ситуація виникає не вперше.
У селі на Волині чоловік розлив хімікати на центральній вулиці. ФОТО
У селі на Волині чоловік розлив хімікати на центральній вулиці. ФОТО
У селі на Волині чоловік розлив хімікати на центральній вулиці. ФОТО
У селі на Волині чоловік розлив хімікати на центральній вулиці. ФОТО

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Теги: Волинь, хімікати, інцидент
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