У селі на Волині чоловік розлив хімікати на центральній вулиці. ФОТО





Про це



З їхніх слів, фермер, який орендує в селі землі, везучи трактором з оприскувачем хімікати невідомого походження для свого врожаю, розлив на вулиці Вишневій, на якій граються діти, невідому речовину.



Зазначають, що така ситуація виникає не вперше.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Вишнів Ківерцівського району підприємець розлив хімікати на центральну вулицю.Про це Волинським Новинам повідомили очевидці.З їхніх слів, фермер, який орендує в селі землі, везучи трактором з оприскувачем хімікати невідомого походження для свого врожаю, розлив на вулиці Вишневій, на якій граються діти, невідому речовину.Зазначають, що така ситуація виникає не вперше.

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