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На Волині «прикрили» незаконну заправку

На Волині «прикрили» незаконну заправку
На Волині співробітники податкової міліції припинили діяльність
незаконної АЗС.

Оперативні співробітники податкової міліції Волині в рамках операції «Акциз-2019» викрили та припинили діяльність нелегальної автозаправної станції. Дизпаливо сумнівного походження реалізовували в смт. Голоби, – інформують в ГУ ДФС у Волинській області.

З метою ухилення від сплати обов’язкових платежів до бюджету вказана АЗС діяла без відповідних дозвільних документів та з порушенням порядку реалізації підакцизних товарів.

Відтак, правоохоронці вилучили 6 300 літрів дизельного пального орієнтовною вартістю близько 200 тисяч гривень. Крім того, вилучили автозаправний комплекс.

Стосовно правопорушника складуть протокол про адміністративне
правопорушення за ч.1 ст. 164 КУпАП (Порушення порядку провадження
господарської діяльності).

ГУ ДФС у Волинській області вкотре звертається до усіх громадян з
проханням негайно повідомляти про будь-які виявлені факти, що вказують на незаконну реалізацію паливно-мастильних матеріалів на номерами: (0332) 777-102.

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Теги: АЗС, Волинь
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