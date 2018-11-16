На Волині «прикрили» незаконну заправку

На Волині співробітники податкової міліції припинили діяльністьнезаконної АЗС.Оперативні співробітники податкової міліції Волині в рамках операції «Акциз-2019» викрили та припинили діяльність нелегальної автозаправної станції. Дизпаливо сумнівного походження реалізовували в смт. Голоби, – інформують в ГУ ДФС у Волинській області.З метою ухилення від сплати обов’язкових платежів до бюджету вказана АЗС діяла без відповідних дозвільних документів та з порушенням порядку реалізації підакцизних товарів.Відтак, правоохоронці вилучили 6 300 літрів дизельного пального орієнтовною вартістю близько 200 тисяч гривень. Крім того, вилучили автозаправний комплекс.Стосовно правопорушника складуть протокол про адміністративнеправопорушення за ч.1 ст. 164 КУпАП (Порушення порядку провадженнягосподарської діяльності).ГУ ДФС у Волинській області вкотре звертається до усіх громадян зпроханням негайно повідомляти про будь-які виявлені факти, що вказують на незаконну реалізацію паливно-мастильних матеріалів на номерами: (0332) 777-102.