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У Луцьку ще декілька ночей будуть перебої з водопостачанням

У Луцьку ще декілька ночей будуть перебої з водопостачанням
У зв'язку із заміною аварійної ділянки водогону по вул. Карпенка-Карого, тиск води понижений у декількох районах Луцька.

Ремонт триватиме протягом 24 травня до завершення всіх робіт, – повідомили у прес-службі КП «Луцькводоканал».

Також, у зв’язку з проведенням ремонтних робіт на каналізаційно-насосній станції №5 по вул. Карпенка-Карого, продовжили роботи і понизили тиск води на правобережній частині Луцька від річки Стир.

Пониження тиску води відбуватиметься в нічну пору, із 24:00 год. до 05:30 год., додатково у ніч на 25, 26, 27 і 28 травня.

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Теги: водогін, ремонт, Луцьк
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