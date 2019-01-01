У Луцьку ще декілька ночей будуть перебої з водопостачанням
Сьогодні, 10:13
У зв'язку із заміною аварійної ділянки водогону по вул. Карпенка-Карого, тиск води понижений у декількох районах Луцька.
Ремонт триватиме протягом 24 травня до завершення всіх робіт, – повідомили у прес-службі КП «Луцькводоканал».
Також, у зв’язку з проведенням ремонтних робіт на каналізаційно-насосній станції №5 по вул. Карпенка-Карого, продовжили роботи і понизили тиск води на правобережній частині Луцька від річки Стир.
Пониження тиску води відбуватиметься в нічну пору, із 24:00 год. до 05:30 год., додатково у ніч на 25, 26, 27 і 28 травня.
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Ремонт триватиме протягом 24 травня до завершення всіх робіт, – повідомили у прес-службі КП «Луцькводоканал».
Також, у зв’язку з проведенням ремонтних робіт на каналізаційно-насосній станції №5 по вул. Карпенка-Карого, продовжили роботи і понизили тиск води на правобережній частині Луцька від річки Стир.
Пониження тиску води відбуватиметься в нічну пору, із 24:00 год. до 05:30 год., додатково у ніч на 25, 26, 27 і 28 травня.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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