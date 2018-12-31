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У Луцьку п'яний дебошир каменем побив автомобіль патрульних. ФОТО

У Луцьку п'яний дебошир каменем побив автомобіль патрульних. ФОТО
У Луцьку на проспекті Відродження чоловік у стані алкогольного сп'яніння пошкодив автомобіль патрульних поліцейських.

Про це повідомили у прес-службі патрульної поліції у Волинській області.

23 травня екіпаж у Луцьку прибув на виклик у міську лікарню по проспекту Відродження: тут чоловік у стані алкогольного сп’яніння поводився агресивно та не орієнтувався у часі й просторі.

До чоловіка, згідно з Законом України, застосували поліцейське піклування та доставили за адресою проживання, на вулицю Градний Узвіз, де передали батькові.

Та громадянин не заспокоївся, почав висловлюватись нецензурною лайкою й погрожувати.

Провівши профілактичну бесіду, патрульні почали від’їжджати, однак особа схопила предмет, схожий на камінь, і кинула по автомобілеві, подряпавши капот.

Після цього дебошир був негайно затриманий. Патрульні оформили на винуватця 2 протоколи.

Також на місці працював слідчий: за ці дії порушнику може загрожувати і кримінал.
У Луцьку п'яний дебошир каменем побив автомобіль патрульних. ФОТО
У Луцьку п'яний дебошир каменем побив автомобіль патрульних. ФОТО

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Теги: поліція, алкоголь, дебошир, Луцьк
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