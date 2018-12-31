У Луцьку п'яний дебошир каменем побив автомобіль патрульних. ФОТО
Сьогодні, 10:22
У Луцьку на проспекті Відродження чоловік у стані алкогольного сп'яніння пошкодив автомобіль патрульних поліцейських.
Про це повідомили у прес-службі патрульної поліції у Волинській області.
23 травня екіпаж у Луцьку прибув на виклик у міську лікарню по проспекту Відродження: тут чоловік у стані алкогольного сп’яніння поводився агресивно та не орієнтувався у часі й просторі.
До чоловіка, згідно з Законом України, застосували поліцейське піклування та доставили за адресою проживання, на вулицю Градний Узвіз, де передали батькові.
Та громадянин не заспокоївся, почав висловлюватись нецензурною лайкою й погрожувати.
Провівши профілактичну бесіду, патрульні почали від’їжджати, однак особа схопила предмет, схожий на камінь, і кинула по автомобілеві, подряпавши капот.
Після цього дебошир був негайно затриманий. Патрульні оформили на винуватця 2 протоколи.
Також на місці працював слідчий: за ці дії порушнику може загрожувати і кримінал.
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Про це повідомили у прес-службі патрульної поліції у Волинській області.
23 травня екіпаж у Луцьку прибув на виклик у міську лікарню по проспекту Відродження: тут чоловік у стані алкогольного сп’яніння поводився агресивно та не орієнтувався у часі й просторі.
До чоловіка, згідно з Законом України, застосували поліцейське піклування та доставили за адресою проживання, на вулицю Градний Узвіз, де передали батькові.
Та громадянин не заспокоївся, почав висловлюватись нецензурною лайкою й погрожувати.
Провівши профілактичну бесіду, патрульні почали від’їжджати, однак особа схопила предмет, схожий на камінь, і кинула по автомобілеві, подряпавши капот.
Після цього дебошир був негайно затриманий. Патрульні оформили на винуватця 2 протоколи.
Також на місці працював слідчий: за ці дії порушнику може загрожувати і кримінал.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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