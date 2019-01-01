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Смарт-годинники, планшети і квадрокоптери: на «Ягодині» з автобуса вилучили ґаджетів на півмільйона

Смарт-годинники, планшети і квадрокоптери: на «Ягодині» з автобуса вилучили ґаджетів на півмільйона
Волинські митники на посту «Ягодин» вилучили з рейсового автобуса товару на майже півмільйона гривень.

Про це повідомили у прес-службі ГУ ДФС у Волинській області.

У пункті пропуску «Ягодин» волинські митники вилучили з рейсового автобуса "Вроцлав-Черкаси" товару на 447 660 тис гривень. Обидва водії поскладали новенькі планшети, комп'ютерну техніку, смарт-годинники, аудіосистеми, телефони, квадрокоптери та інший закуплений у Польщі крам у сумках поряд з багажем пасажирів. Товар не декларували, сподіваючись на його імпорт без сплати митних платежів.

За порушення митних правил техніка вилучена на склад митниці до рішення суду про притягнення водіїв до відповідальності.

Санкція статті 472 Митного Кодексу за такі дії карає штрафом у повному розмірі незадекларованого товару та його конфіскацією.

Смарт-годинники, планшети і квадрокоптери: на «Ягодині» з автобуса вилучили ґаджетів на півмільйона

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Теги: Ягодин, Волинь, митниця
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