Волиняни податками поповнили держбюджет на майже 1,2 мільярда гривень

З початку 2019 року волиняни перерахували до державного бюджету майже 1,2 мільярда гривень.Про це повідомили у прес-службі ГУ ДФС у Волинській області.Протягом січня-квітня 2019 року волинські платники податківперерахували до держбюджету 1 мільярд 164,5 мільйона гривень податкових платежів, які адмініструють територіальні органи ДФС.Таким чином, сума сплачених до держбюджету податків на Волиніперевищує минулорічні показники на 27,3 відсотка.«Ефективна протидія ризикам несплати, конструктивна взаємодія зплатниками та сервіс належної якості, а також електронний формат спілкування – серед чинників, які допомагають соціально орієнтованому та відповідальному бізнесу виконувати податкові зобов’язання своєчасно, уникаючи суб’єктивного фактору, а фіскалам – забезпечити ритмічне надходження коштів до бюджету.Плюс 249.5 мільйона гривень податків до держбюджету проти аналогічного періоду минулого року також свідчення високого рівня податкової культури більшості суб’єктів господарювання»,- вважає начальник ГУ ДФС у Волинській областіСаме електронні технології, що активно впроваджуються в процесобслуговування платників податків, як-то Система моніторингу оцінки ризиків, електронне адміністрування акцизного податку, електронне декларування тощо дозволяють прогнозовано і своєчасно мобілізувати податкові надходження, – запевнила керівник волинських фіскалів.Тим часом, аналітика свідчить, що в області найбільшу суму додержбюджету протягом січня-квітня поточного року спрямували платники ПДВ- – 514,2 мільйонів гривень. Разом з тим, до державної скарбниці мобілізували 326,3 мільйона гривень ПДФО, податку на прибуток – 187,8 мільйона гривень, військового збору – 94,3 мільйона гривень, рентної плати – 23,6 мільйона гривень.