Лучани невдовзі можуть захлинутися власним сміттям

Потужність сміттєвого полігону, що розташований у селі Брище, вичерпується.Про це йшлося у п’ятницю, 24 травня, під час засідання комісії міськради з питань генерального планування, будівництва, архітектури та благоустрою, житлово-комунального господарства, екології, транспорту та енергозбереження.Директор «Луцькспецкомунтрансу»розповів, що депутати виїздили на полігон у Брищі, аби перевірити ситуацію.«Щодо полігону є багато зауважень з експлуатації. Зауваження від того, що полігон переповнюється. Термін дії експлуатації закінчується і все, що ми робимо на сьогодні, це потрібно для продовження. Нам потрібно або робити новий полігон. Зараз ведуть пошуки нових територій.Ми можемо вирішити ситуацію і вирити котлован, завдяки цьому продовжити термін на 5-10 років. Треба просити у мешканців сіл дозволу на будівництво полігону», - повідомив він.Натомість мешканці виступають категорично проти цієї пропозиції, адже, за їх словами, полігон експлуатують неналежним чином. Зокрема, отруйний фільтрат витікає за межі сміттєзвалища. Поки рекультивацію полігону, аби продовжити його дію, будуть робити харківські спеціалісти, що працювали у Львові.«Щоб ми не робили на цьому полігоні, ситуація буде гіршати. Тому треба облаштовувати новий. Потрібно сідати і домовлятися», – відзначив Кузьмич.Директор департаменту ЖКГдодав, що сміттєзвалище – проблема не тільки міста, а й навколишніх сіл, адже вони фактично викидають стільки відходів, скільки й мешканці Луцька. Посадовець також відзначив, аби покращити ситуацію з відходами, у Брищі хочуть облаштувати нову високотехнологічну сміттєсортувальну лінію.Член виконкому Княгининівської сільрадирозповів, що питання витоку фільтрату не вирішують вже впродовж 2 років. Ситуація постійно загострюється у період дощів.Комісія рекомендувала «Луцькспецкомунтрансу» та департаменту ЖКГ вирішити якнайшвидше питання переробки фільтрату, що накопичився на полігоні, питання витоку фільтрату і не допускати такої ситуації, дотримуватися норм захоронення відходів, вирішити питання щодо встановлення сміттєсортувальної лінії.