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У Луцьку комунальники висаджують квітники. ФОТО

У Луцьку комунальники висаджують квітники. ФОТО
У Луцьку на проспекті Волі облагороджують квітники.

Про це повідомили у прес-службі департаменту ЖКГ Луцькради.

«Продовжуються роботи з висаджування однорічних квітів у міські квітники», – йдеться у дописі.

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У Луцьку комунальники висаджують квітники. ФОТО
У Луцьку комунальники висаджують квітники. ФОТО
У Луцьку комунальники висаджують квітники. ФОТО

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Теги: квітник, благоустрій, Луцьк
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