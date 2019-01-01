У Луцьку комунальники висаджують квітники. ФОТО
Сьогодні, 18:14
У Луцьку на проспекті Волі облагороджують квітники.
Про це повідомили у прес-службі департаменту ЖКГ Луцькради.
«Продовжуються роботи з висаджування однорічних квітів у міські квітники», – йдеться у дописі.
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Про це повідомили у прес-службі департаменту ЖКГ Луцькради.
«Продовжуються роботи з висаджування однорічних квітів у міські квітники», – йдеться у дописі.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: На одній із луцьких вулиць встановили нові ліхтарі
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