Розповіли, чи будуть влітку авіарейси з Рівного до Туреччини

відправляють літак до єгипетського курорту Шарм-ель-Шейх. Наповненість рейсів, як повідомляють представники летовища, стовідсоткова, бо ж з Рівного летять не лише місцеві та жителі сусідніх областей, а й білоруси. Ймовірно, був би й попит на турецький напрямок, проте поки що польоти до Анталії — під питанням.



Про це повідомляє видання «



За словами директора рівненського аеропорту Ігоря Насинюка, тривають переговори із туроператором та авіакомпанією щодо польотів до Туреччини. Проте в Україні, як і попередні роки, — нестача літаків. Якщо «Буковина», яка перевозить туристів з Рівного для туроператора «JoinUp», зможе до кінця травня відремонтувати ще один борт, найбільш ймовірно, з рівненського аеропорту на літо стартує і рейс до Анталії.



Справи летовища могли б поліпшитися, якби нарешті була здана в експлуатацію руліжна доріжка, потрібна для посадки «Боїнгів». Проте тільки позаминулого тижня фірма «Стиль-Декор», яка ще у 2017 році виграла тендер на ремонт доріжки і до роботи якої були претензії в експертів та правоохоронців, взялася перероблювати свою роботу — і зупинилася. Через дощі.



А з доріжкою шанси рівненського аеропорту залучити більше клієнтів, а отже — отримати вищі доходи, значно зросли б. Тим паче, що летовище уже багато років — у боргах, а власник, обласна рада, попри задекларовані в офіційній програмі обіцянки, так і не виділила на аеропорт належного фінансування. Окрім хіба 2,6 млн грн на виплату зарплати для працівників аеропорту.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Щосуботи з рівненського аеропорту. Наповненість рейсів, як повідомляють представники летовища, стовідсоткова, бо ж з Рівного летять не лише місцеві та жителі сусідніх областей, а й білоруси. Ймовірно, був би й попит на турецький напрямок, проте поки що польоти до Анталії — під питанням.Про це повідомляє видання « Рівне Вечірнє ».За словами директора рівненського аеропорту, тривають переговори із туроператором та авіакомпанією щодо польотів до Туреччини. Проте в Україні, як і попередні роки, — нестача літаків. Якщо «Буковина», яка перевозить туристів з Рівного для туроператора «JoinUp», зможе до кінця травня відремонтувати ще один борт, найбільш ймовірно, з рівненського аеропорту на літо стартує і рейс до Анталії.Справи летовища могли б поліпшитися, якби нарешті була здана в експлуатацію руліжна доріжка, потрібна для посадки «Боїнгів». Проте тільки позаминулого тижня фірма «Стиль-Декор», яка ще у 2017 році виграла тендер на ремонт доріжки і до роботи якої були претензії в експертів та правоохоронців, взялася перероблювати свою роботу — і зупинилася. Через дощі.А з доріжкою шанси рівненського аеропорту залучити більше клієнтів, а отже — отримати вищі доходи, значно зросли б. Тим паче, що летовище уже багато років — у боргах, а власник, обласна рада, попри задекларовані в офіційній програмі обіцянки, так і не виділила на аеропорт належного фінансування. Окрім хіба 2,6 млн грн на виплату зарплати для працівників аеропорту.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію