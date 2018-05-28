У луцькому парку влаштують масштабне «Свято морозива»*





Про це повідомляють організатори.



Масштабне дійство відбудеться 2 червня у Центральному парку культури та відпочинку імені Лесі Українки. Початок о 13.00 год, закінчення – 18.00 год.



Організатори пропонують з головою поринути у світ нестримних веселощів та запальних розваг і гарантують, що настрій буде 100 % святковим!





Для того, аби взяти участь у розвагах від виробника улюбленого морозива “Рудь”, варто... купувати та насолоджуватися улюбленим морозивом. Купуйте одне морозиво - отримайте один квиток на атракціон. Використайте свою можливість виграти класний подарунок! Більше морозива, більше квитків, більше подарунків!



Провідний маркетолог компанії “Рудь”, координатор проекту «Свята морозива» Тетяна Хомяк розповіла:



“На нашому святі є багато вільних від будь-яких умовностей локацій, куди можна прийти й розважитися на 100 %: побавитися на бейбідромі, запалити танцпол у танцювальній зоні, спробувати власні сили на зоні спортивних змагань, взяти участь у веселих конкурсах від найкрутішого ведучого! Ми робимо акцент на цінностях родини. Запрошуємо зібратися разом та прийти відпочити на «Святі морозива» від компанії “Рудь” на повну!”







На відвідувачів чекає безліч грандіозних оновлених атракціонів: танцювальні та водяні батли, аквагрим та тимчасові тату, гольф, п’ятнашки, дартс, твістер та чимало інших незабутніх розваг. Крім цього, відвідувачі матимуть унікальну можливість взяти участь у цікавих воркшопах із виготовлення крафтових закладинок, стильних прикрас та іграшок, вишуканих подарункових коробочок і багатьох інших оригінальних виробів.



Деталі - на



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Цьогоріч компанія «Рудь» (АТ «Житомирський маслозавод») вкотре запрошує лучан та гостей міста на день драйву й веселощів - «Свято морозива».Про це повідомляють організатори.Масштабне дійство відбудеться 2 червня у Центральному парку культури та відпочинку імені Лесі Українки. Початок о 13.00 год, закінчення – 18.00 год.Організатори пропонують з головою поринути у світ нестримних веселощів та запальних розваг і гарантують, що настрій буде 100 % святковим!Для того, аби взяти участь у розвагах від виробника улюбленого морозива “Рудь”, варто... купувати та насолоджуватися улюбленим морозивом. Купуйте одне морозиво - отримайте один квиток на атракціон. Використайте свою можливість виграти класний подарунок! Більше морозива, більше квитків, більше подарунків!Провідний маркетолог компанії “Рудь”, координатор проекту «Свята морозива»розповіла:“На нашому святі є багато вільних від будь-яких умовностей локацій, куди можна прийти й розважитися на 100 %: побавитися на бейбідромі, запалити танцпол у танцювальній зоні, спробувати власні сили на зоні спортивних змагань, взяти участь у веселих конкурсах від найкрутішого ведучого! Ми робимо акцент на цінностях родини. Запрошуємо зібратися разом та прийти відпочити на «Святі морозива» від компанії “Рудь” на повну!”На відвідувачів чекає безліч грандіозних оновлених атракціонів: танцювальні та водяні батли, аквагрим та тимчасові тату, гольф, п’ятнашки, дартс, твістер та чимало інших незабутніх розваг. Крім цього, відвідувачі матимуть унікальну можливість взяти участь у цікавих воркшопах із виготовлення крафтових закладинок, стильних прикрас та іграшок, вишуканих подарункових коробочок і багатьох інших оригінальних виробів.Деталі - на svyato.rud.ua

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