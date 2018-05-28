вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У луцькому парку влаштують масштабне «Свято морозива»*

У луцькому парку влаштують масштабне «Свято морозива»*
Цьогоріч компанія «Рудь» (АТ «Житомирський маслозавод») вкотре запрошує лучан та гостей міста на день драйву й веселощів - «Свято морозива».

Про це повідомляють організатори.

Масштабне дійство відбудеться 2 червня у Центральному парку культури та відпочинку імені Лесі Українки. Початок о 13.00 год, закінчення – 18.00 год.

Організатори пропонують з головою поринути у світ нестримних веселощів та запальних розваг і гарантують, що настрій буде 100 % святковим!
У луцькому парку влаштують масштабне «Свято морозива»*


Для того, аби взяти участь у розвагах від виробника улюбленого морозива “Рудь”, варто... купувати та насолоджуватися улюбленим морозивом. Купуйте одне морозиво - отримайте один квиток на атракціон. Використайте свою можливість виграти класний подарунок! Більше морозива, більше квитків, більше подарунків!

Провідний маркетолог компанії “Рудь”, координатор проекту «Свята морозива» Тетяна Хомяк розповіла:

“На нашому святі є багато вільних від будь-яких умовностей локацій, куди можна прийти й розважитися на 100 %: побавитися на бейбідромі, запалити танцпол у танцювальній зоні, спробувати власні сили на зоні спортивних змагань, взяти участь у веселих конкурсах від найкрутішого ведучого! Ми робимо акцент на цінностях родини. Запрошуємо зібратися разом та прийти відпочити на «Святі морозива» від компанії “Рудь” на повну!”

У луцькому парку влаштують масштабне «Свято морозива»*


На відвідувачів чекає безліч грандіозних оновлених атракціонів: танцювальні та водяні батли, аквагрим та тимчасові тату, гольф, п’ятнашки, дартс, твістер та чимало інших незабутніх розваг. Крім цього, відвідувачі матимуть унікальну можливість взяти участь у цікавих воркшопах із виготовлення крафтових закладинок, стильних прикрас та іграшок, вишуканих подарункових коробочок і багатьох інших оригінальних виробів.

Деталі - на svyato.rud.ua.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Рудь, морозиво, свято
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
На Волині школяр врятував дідуся з інвалідністю від великої води
«Кришталевим» сестричкам з Волині негайно потрібна допомога
Стильний Луцьк: Даринка Панас
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На вулицях Луцька встановлять 6 нових кликунів
Сьогодні, 11:30
На ставках у Луцьку хочуть облаштувати відпочинкову зону
Сьогодні, 11:10
У луцькому парку влаштують масштабне «Свято морозива»*
Сьогодні, 11:07
У Стиру в Луцьку – червона вода
Сьогодні, 11:05
Пояснили, чому в кранах лучан вночі ледь біжить вода
Сьогодні, 10:57
Схожі новини
Вистачить усім: у центрі Луцька – Свято Морозива. ФОТО Вистачить усім: у центрі Луцька – Свято Морозива. ФОТО
28 травень, 2018, 18:04
Солодко і прохолодно: у Луцьку буде «Свято морозива» Солодко і прохолодно: у Луцьку буде «Свято морозива»
05 травень, 2018, 11:37
У «ПортCity» - свято морозива* У «ПортCity» - свято морозива*
31 травень, 2017, 21:00
У Луцьку розпочалося ювілейне свято морозива від компанії «Рудь». ФОТО* У Луцьку розпочалося ювілейне свято морозива від компанії «Рудь». ФОТО*
18 травень, 2015, 19:34
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У суді на Волині побились жінки
Сьогодні, 12:37
 0
У Луцьку медикам дадуть премії
Сьогодні, 12:22
 0
На Закарпатті у річці знайшли тіло дівчинки
Сьогодні, 12:05
 0
Перший готовий те все розбирати, – луцький депутат про Старий ринок
Сьогодні, 11:47
 0
На Волині юнак на мотоциклі збив 15-річну дівчину
Сьогодні, 11:45
 0
Медіа
відео
1/8
﻿