24 травня: чого не можна робити у цей день

24 травня 2019 року вшановують Кирила та Мефодія. Цей день також називають Мефодієвим днем та Мокія мокрого.Про це пише 24 канал.Святі просвітителі і первоучителі, брати Мефодій і Кирило, були родом з міста Солунь. Вони народилися в знатній та багатій християнській сім’ї і отримали чудову освіту.Старший брат Мефодій, перебуваючи на військовій службі, вивчив слов'янську мову. Через десять років на горі Олімп він постригся в ченці. Здатний і тямущий з дитинства Костянтин здобув освіту у кращих учителів Константинополя. Він досконало вивчив багато мов і наук свого часу, за що його прозвали філософом.Іменини сьогодні святкують:– Якщо на Мокія мокро, то і літо мокре буде.– Якщо туманно і схід багряний, то чекайте грозового літа.– Туман на Мокія – до дощового літа.– Якщо 24 травня дощ, то ще сорок днів будуть дощовими.– Спекотна і суха погода – до посушливого літа.– Сон з 23 на 24 травня віщує події, які відбудуться через 12 днів. Сновидіння, побачене вдень 24 травня, віще, але сильно довіряти йому не потрібно.1. Слухайте свій власний голос та інтуїцію. Не поспішайте з висновками і рішеннями. Це саме той період, коли варто декілька разів відміряти, а лише потім – відрізати.1. Цього дня дівчатам не рекомендується багато фізично працювати.