Велочемпіонка з Луцька Яна Беломоїна потрапила на сторінки українського глянцю





Скрінами з відомого глянцю лучанка поділилася у своєму Інстаграмі, – пише «



Як розповіла спортсменка «Таблоїду», участь у фотосесії для популярного глянцю стала для неї приємною несподіванкою, адже «Cosmopolitan» сам запропонував їй стати однією з героїнь випуску.



Також Яна додала, що це її перший досвід співпрації з українським фешн-виданням, хоча раніше про луцьку велосипедистку та її команду писали американські ЗМІ.



Окрім ефектного фото, на шпальтах «Cosmopoliten» розміщені цитати Яни Беломоїної, в яких вона розповідає про своє життя в спорті та розкриває секрети успіху.



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