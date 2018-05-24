Велочемпіонка з Луцька Яна Беломоїна потрапила на сторінки українського глянцю
Сьогодні, 19:14
Чемпіонка Європи та світу 2017 року Яна Беломоїна знялась у фотосесії для журналу «Cosmopolitan».
Скрінами з відомого глянцю лучанка поділилася у своєму Інстаграмі, – пише «Таблоїд Волині».
Як розповіла спортсменка «Таблоїду», участь у фотосесії для популярного глянцю стала для неї приємною несподіванкою, адже «Cosmopolitan» сам запропонував їй стати однією з героїнь випуску.
Також Яна додала, що це її перший досвід співпрації з українським фешн-виданням, хоча раніше про луцьку велосипедистку та її команду писали американські ЗМІ.
Окрім ефектного фото, на шпальтах «Cosmopoliten» розміщені цитати Яни Беломоїної, в яких вона розповідає про своє життя в спорті та розкриває секрети успіху.
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Скрінами з відомого глянцю лучанка поділилася у своєму Інстаграмі, – пише «Таблоїд Волині».
Як розповіла спортсменка «Таблоїду», участь у фотосесії для популярного глянцю стала для неї приємною несподіванкою, адже «Cosmopolitan» сам запропонував їй стати однією з героїнь випуску.
Також Яна додала, що це її перший досвід співпрації з українським фешн-виданням, хоча раніше про луцьку велосипедистку та її команду писали американські ЗМІ.
Окрім ефектного фото, на шпальтах «Cosmopoliten» розміщені цитати Яни Беломоїної, в яких вона розповідає про своє життя в спорті та розкриває секрети успіху.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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