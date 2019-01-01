На Волині почали готуватися до наступного опалювального сезону

На Волині розпочали підготовку до опалювального сезону 2019-2020 років.Про це повідомили на офіційній сторінці голови Волинської ОДАНе затягувати та розпочати активну підготовку до опалювального сезону, незважаючи на переформатування влади. На цьому наголосив голова облдержадміністрації Олександр Савченко під час наради щодо підсумків проходження опалювального сезону 2018-2019 років та підготовки до наступного, що відбулася 23 травня 2019 року.«Оцінити проходження опалювального сезону 2018-2019-го років можна як «на нормальному рівні». Волинь одна з найпотужніших у цьому плані областей, яку поважає центральна влада, яку поважають усі інституції, типу НАК «Нафтогаз» та інші, які дають нам номінації, - відзначив Олександр Савченко.Разом із цим, необхідно врахувати складнощі, з якими стикнулися, аби не допустити подібного у наступному опалювальному сезоні. Зокрема, найбільше керівника виконавчої гілки влади турбує стан мереж теплопостачання, який здебільшого в незадовільному стані.На його думку, звернути увагу потрібно, в першу чергу, на це. Тож, звертаючись до керівників районів та ОТГ, які брали участь у нараді в режимі відеоселектору, порадив спрямувати кошти саме на заміну чи ремонт аварійних мереж теплопостачання. Адже під час проходження опалювального сезону в області трапилося 76 проривів тепломереж. Основна причина – їх зношеність.Так, за словами директора департаменту регіонального розвитку та житлово-комунального підприємства ОДА Андрія Пирога, протяжність теплових мереж, які перебувають на балансі підприємств комунальної теплоенергетики становить більше 240-ка км, з них близько 121,3 км (70 %) перебувають у зношеному стані та потребують заміни, або реконструкції.Окрім того, серед проблемних питань Андрій Пиріг виокремив і питання стану розрахунків за енергоносії. Зокрема, відзначив, що в цілому за перший квартал поточного року спостерігається спад рівня розрахунків в усіх галузях. Як зазначив керівник департаменту, у минулі роки така тенденція не спостерігалася.«В цілому в області є незначний, але спад розрахунків. Якщо коротко, то за електроенергію за перший квартал розрахунки 83,4 відсотки, безпосередньо населення – 72 відсотки. Це досить невисокий відсоток. За спожитий природний газ станом на 30 квітня 2019 року загальний рівень розрахунків становив 114 відсотків.Безпосередньо населення розрахувалось за спожиту електроенергію на 103,7 відсотка. Установи і організації, що фінансуються з державного, обласного та місцевих бюджетів розрахувались відповідно на 80,4, 97,3 та 89,9 відсотка. Пільги та субсидії профінансовані на 109,1 та 185,6 відсотка. Але загальна заборгованість за спожитий газ у нас усе одно досить висока та перевищує в області більше як 400 мільйонів гривень. За теплову енергію стан розрахунків 95,2 відсотка, заборгованість складає 287,7 мільйони гривень та збільшилась порівняно з початком року на 27,8 мільйони.Безпосередньо населення розрахувалось на рівні 82,9 відсотка. Теж показник невисокий. Тому в нас загальна заборгованість по області становить більше мільярда гривень. Але це може бути пов’язано із тим, що населення оплачує на місяць пізніше за дату фактичної фіксації стану розрахунків. Але усе одно ця цифра досить велика», - повідомив Андрій Пиріг.Позаяк це напряму впливає на рівень надання послуг у майбутньому, то голова ОДА Олександр Савченко доручив розібратися чому виникла така сума. Адже через заборгованість область може не отримати номінації на газ.«Цей розділ необхідно досконало вивчити. Ми повинні чітко розуміти у чому причина. Адже в зиму так йти – неможливо. Тому за літо треба попрацювати над цією проблемою», - наголосив Олександр Савченко.