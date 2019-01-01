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Покровський достойний, щоб представляти Луцьк у Верховній Раді, – політолог

Покровський достойний, щоб представляти Луцьк у Верховній Раді, – політолог
На ток-шоу Протилежний погляд LIVE обговорили можливі кандидатури у народні депутати від міста Луцька.

Це сталося під час прямого ефіру на «12 каналі» 23 травня, пише Конкурент.

Так, ведуча озвучила, що Луцьком активно ширяться чутки про те, що Андрій Покровський може стати кандидатом у народні депутати і попросила спростувати або підтвердити це у політолога та співзасновник Громадянського Руху «СВІДОМІ» Михайла Находа.

«Я не можу давати відповідь за Андрія Покровського. Думаю, що він сам дасть відповідь. Але те, що багато хто вважає, що він повинен балотуватися, чи вважає його лідером виборчих перегонів – на це є певні передумови», – переконаний Михайло Наход.

Політолог також додав, що Покровський є одним із найактивніших політиків у Луцькій міській раді.

«Опозиційний політик, якому не до кінця вдається реалізувати свої депутатські ініціативи, він є відомим меценатом, благодійником, тому природньо, що його вважають достойним кандидатом на те, щоб бути обраним у Луцьку як народний депутат і представляти Луцьк у Верховній Раді. Але ще раз повторюся, це рішення має прийняти особисто він», – додав політолог.

До того ж, він зауважив, що на його думку, буде досить висока конкуренція і в Луцьку, і в інших виборчих округах за мандат, хоча в кожному з цих округів 2-3, можливо 4 фаворити, які реально будуть претендувати на мандати.

«Решта політиків будуть використовувати виборчу кампанію для тих, чи інших своїх політичних цілей», – переконаний політолог.


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Теги: Андрій Покровський
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