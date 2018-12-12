У Луцьку понад півроку не можуть облаштувати 5 метрів тротуару

У Луцьку не завершили ремонт прибудинкової території на вулиці Кравчука.Про це йшлося у п’ятницю, 24 травня, під час засідання комісії міськради з питань генерального планування, будівництва, архітектури та благоустрою, житлово-комунального господарства, екології, транспорту та енергозбереження.За словами депутата, під час ремонту двору також проводило роботи й ДКП «Луцьктепло». Тому на ділянці між будинками 1-5 не облаштували 5 метрів бруківки на тротуарі. Ситуація не змінюється від жовтня цього року.Директор департаменту ЖКГпообіцяв вирішити проблему впродовж місяця.