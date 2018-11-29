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Луцький забудовник просить зменшити розмір пайової участі у 6 разів

Луцький забудовник просить зменшити розмір пайової участі у 6 разів
Луцький забудовник «Єврохолдинг» просить зменшити розмір пайової участі, бо облаштував каналізацію.

Про це йшлося у п’ятницю, 24 травня, під час засідання комісії міськради з питань генерального планування, будівництва, архітектури та благоустрою, житлово-комунального господарства, екології, транспорту та енергозбереження.

Начальник управління капітального будівництва Леонід Карабан розповів, що є клопотання компанії «Єврохолдинг» про те, що вони облаштували каналізацію та водопровід на 1,8 мільйона гривень. Тож тепер вони просять про зменшення розміру пайової участі із 2,1 мільйона до 320 тисяч.

«Люди виїжджали, перевіряли об'єми робіт і є всі висновки», - відзначив він.

У підсумку, питання члени комісії не підтримали, тож його винесуть на розгляд сесії.

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Теги: забудовник, пайова участь, Луцьк
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