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Військові, які підтримували Зеленського, видаляють свої сторінки у соцмережах, – Лапін

Військові, які підтримували Зеленського, видаляють свої сторінки у соцмережах, – Лапін
Військові, які голосували і активно підтримували Володимира Зеленського на виборах у соцмережах, почали видаляти свої сторінки після ініціативи Президента провести референдум щодо миру з Російською Федерацією.

Про це у ток-шоу “Прямий ефір” повідомив народний депутат і учасник Антитерористичної операції на Донбасі Ігор Лапін.

“Стосовно взагалі майбутніх тенденцій. Ви знаєте, я сьогодні, буквально декілька годин тому приїхав з передової. Я їздив до своїх хлопців. Поки мене тут не було – бачите, що відбулося. Вже й інавгурація відбулася, і розпуск парламенту. Я більше так надовго їздити не буду.

На що хочу звернути увагу? Після скандальних призначень, після заяви про референдум стосовно переговорів з Росією ви собі не уявляєте, що відбувається в головах солдатів на передовій. Це просто щоб ви собі зрозуміли. Тому що, якщо навіть під час голосування там, як ми кажемо, є ті сидять геть на “нульовці”, а є ще ті, які трошки дальше від війни, і ми їх називаємо “сонечки”… То навіть якщо деякі “сонечки” голосували за Зеленського, то сьогодні вони видаляють свої сторінки на Facebook. Бо після заяви про референдум і перемовини з Росією, а референдум – питання дуже маніпулятивне, – то всі начинають чистити свої сторінки і пости у Facebook, де вони десь там щось за Зеленського десь хороше сказали”, -заявив депутат.

“Це я вам просто кажу те, що відбувається в головах солдатів. Скандальні речі, які сьогодні відбуваються в контексті того, що якісь там опитування серед військових робили… Розумієте? Намагаються втягнути аполітичну структуру – армію – в ці речі. Це дуже тривожний сигнал для всіх. І я звертаю, в тому числі, і командування Збройних сил – не потрібно втягувати армію. Армія виконує бойове завдання і в політику вона, я вважаю, не має долучатися ніяким боком”, – додав Лапін.




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Теги: Ігор Лапін, Володимир Зеленський, військові, соцмережі
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