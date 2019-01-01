У школах Володимира-Волинського пролунав останній дзвінок. ФОТО





Про це пише



Свято у кожному навчальному закладі не обійшлося без квітів, вишиванок і щирих посмішок. Його атмосферу найкраще передадуть фотографії.



«На фото урочисті заходи у НВК «ЗОШ№3-ліцей» та гімназії ім. О.Цинкаловського», – зазначають у виданні.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У володимир-волинських школах відбулось свято останнього дзвоника.Про це пише БУГ Свято у кожному навчальному закладі не обійшлося без квітів, вишиванок і щирих посмішок. Його атмосферу найкраще передадуть фотографії.«На фото урочисті заходи у НВК «ЗОШ№3-ліцей» та гімназії ім. О.Цинкаловського», – зазначають у виданні.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію