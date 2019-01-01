У школах Володимира-Волинського пролунав останній дзвінок. ФОТО
Сьогодні, 17:26
У володимир-волинських школах відбулось свято останнього дзвоника.
Про це пише БУГ.
Свято у кожному навчальному закладі не обійшлося без квітів, вишиванок і щирих посмішок. Його атмосферу найкраще передадуть фотографії.
«На фото урочисті заходи у НВК «ЗОШ№3-ліцей» та гімназії ім. О.Цинкаловського», – зазначають у виданні.
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Про це пише БУГ.
Свято у кожному навчальному закладі не обійшлося без квітів, вишиванок і щирих посмішок. Його атмосферу найкраще передадуть фотографії.
«На фото урочисті заходи у НВК «ЗОШ№3-ліцей» та гімназії ім. О.Цинкаловського», – зазначають у виданні.
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