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У школах Володимира-Волинського пролунав останній дзвінок. ФОТО

У школах Володимира-Волинського пролунав останній дзвінок. ФОТО
У володимир-волинських школах відбулось свято останнього дзвоника.

Про це пише БУГ.

Свято у кожному навчальному закладі не обійшлося без квітів, вишиванок і щирих посмішок. Його атмосферу найкраще передадуть фотографії.

«На фото урочисті заходи у НВК «ЗОШ№3-ліцей» та гімназії ім. О.Цинкаловського», – зазначають у виданні.


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Теги: школа, останній дзвінок
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