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Прогулянки на катері у Луцьку: як, де і за скільки покататися

Прогулянки на катері у Луцьку: як, де і за скільки покататися
З 20 травня у Луцьку запрацював річковий порт.

Про це розповіла менеджерка «Річкового порту «Луцьк» Анна Дорошенко, – пише Перший.

Скільки коштує прогулянка?

Оренда човна на годину коштує тисячу гривень.

Скільки людей може плавати водночас?

Човен вміщає максимум 13 людей.

Скільки часу можна плавати?

Годину і більше. Головне – з 09:00 до 22:00, вночі плавати заборонено. Можна влаштовувати святкування на човні.

Де можна поплавати

Човен стартує з річкового порту на вулиці Шевченка і пливе до пристані на центральному пляжі. Цей шлях він долає за годину. Можна зупинитись біля Будинку скульптора.

Як замовити?

Організатори просять робити замовлення принаймні за два дні. Це можна зробити за номером: 095 495 81 52.

Також до кінця червня «Річковий порт «Луцьк» планує влаштовувати екскурсії Стиром. Орієнтовно квиток коштуватиме 80-100 гривень.

Зауважимо, у 2016 році у Луцьку почалась розчистка річки Стир. Також минулого року на центральному пляжі та біля Будинку Голованя встановили понтони для висадки пасажирів. Влітку 2018 року вже можна було замовити індивідуальні прогулянки.

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Теги: річковий порт, Луцьк, Стир
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