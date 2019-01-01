Власники неприватизованих гаражів «скандалили» у Луцькраді





Про це стало відомо під час засідання постійної комісії з питань земельних відносин та кадастру сьогодні, 24 травня, – пишуть



Нагадаємо, раніше повідомлялось про те, що 15 травня під час виїзної земельної комісії луцькі депутати вирішували долю старого гаражного кооперативу, що знаходиться неподалік від ТРЦ «Промінь».



Так, лише три гаражі із загальної кількості – приватизовані власниками, їх використовують за прямим призначенням. Інші ж – знаходяться на території багатоквартирної забудови незаконно (неприватизовані), і їх використовують як склади для особистих речей.



Тож, для того, аби, врешті-решт, вирішити подальшу долю скандальних металевих конструкцій, та дійти компромісу, обранці громади запросили членів кооперативу на засідання профільної комісії. Однак, конструктивного діалогу не вийшло, оскільки, захищаючи свої інтереси, власники гаражів, поводили себе агресивно, перекрикували та перебивали депутатів, а також некоректно поводили себе по відношенню до представників засобів масової інформації, схиляючи останніх висвітлювати новини виключно через призму зацікавленості членів кооперативу.



«Із справою ГБК «Ветеран Грушевського 23б» ми, депутати, ознайомлені повністю. Ми підняли всі матеріали, що стосуються цього питання: які є свідоцтва права власності, кому їх надавали. Нам відомо, що із тих осіб, яким безпосередньо надавали ці гаражі ще за часів СРСР за певні заслуги, живих уже майже не залишилось. Натомість є правонаступники – діти та внуки, які, власне, й претендують на ці гаражі», - коротко розповів голова комісії Олександр Козлюк і надав слово голові кооперативу Володимиру Стефановському.



Натомість, голова кооперативу зазначив, що двоє із «перших» осіб, яким надавали у власність земельну ділянку, на якій знаходяться тимчасові металеві споруди, й досі живі, хоча уже в літах і за станом здоров’я не можуть прийти на засідання комісії.



Також члени кооперативу в один голос заперечують факт існування рішення виконавчого комітету, згідно із яким члени виконкому проголосували «за» демонтаж неприватизованих конструкцій.



Однак, відповідне рішення виконавчого комітету все ж є. Так, у 2017-му році клопотання членів гаражно-будівельного кооперативу «Ветеран Грушевського 23б» про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою розглядав виконавчий комітет міськради, згідно із рішенням якого від 6 грудня 2017 року № 762-1, вищезгадана земельна ділянка знаходиться на території багатоквартирної забудови, де не передбачено розташування гаражного кооперативу. Разом із тим, частину металевих конструкцій (гаражів) встановили без належним чином оформлених документів та на інженерних комунікаціях.



Тоді члени виконкому підтримали рішення про знесення гаражів та зобов’язали власників металевих конструкцій, встановлених без дозвільних документів, розміщених на земельній ділянці, яка планується до відведення, здійснити їх демонтаж.



«У нас є інформація про наявність рішення виконкому щодо демонтажу гаражів, утім ви під час виїзної комісії стверджували, мовляв, це рішення не відповідає дійсності, буцімто у рішенні помилково зазначили іншу адресу. Ви таке не говорили?» - звернувся до присутніх на засіданні профільної комісії лучан депутат Луцької міської ради Микита Рабан.



На це голова кооперативу відповів ствердно, однак не зміг точно назвати факти порушення процесу під час прийняття рішення членами виконкому, що, власне, могли б поставити під сумнів законність вищезгаданого рішення.



Натомість він наголосив, що земля, на якій звели гаражі у 70-х роках, належала державі. Тоді, зі слів Володимира Стефановського, на місці теперішньої вулиці був величезний котлован, у якому стояла вода.



«Ми власними силами облаштували вулицю, якою ви на своїх машинах проїжджали. Коли цю землю надавали членам кооперативу, діяла процедура публічної передачі державних земель у власність кооперативу. Тобто ці землі давав виконком, їх і забирав виконком. Моя мама – учасник бойових дій, член кооперативу. Кооператив звернувся з проханням надати право сплатити податки за користування землею. Ви не правоохоронні органи, тож не затикайте нам рот», - звернувся до депутатів голова кооперативу.



Вислухавши доповідача, голова профільної комісії Олександр Козлюк попросив галасливих членів кооперативу «не підіймати революції у стінах міської ради», а спробувати провести конструктивний діалог, не перебиваючи один одного і не вигукуючи.



«Не вигукуйте, бо ви не на ринку. Не підіймайте у міськраді революції. Хочемо бути з вами чесними, більшість колег проти того, аби ці гаражі й надалі знаходились у центрі міста. Половину гаражів не використовують належним чином, а лише як складські приміщення, де зберігають різний непотріб», - звернувся до лучан депутат, і поцікавився, чому вони не зверталися до суду щодо неправильного, на їх думку, документу.



Натомість, присутня під час засідання представниця від муніципальної варти Луцької міської ради наголосила, що за станом на сьогодні ніхто із лучан не звертався про скасування рішення виконкому до суду.



«На сьогодні власники усіх гаражів, окрім трьох приватизованих – без документів на право користування земельною ділянкою. В управлінні містобудування та архітектури також підтвердили інформацію про те, що у архіві даних про внесення документів до реєстру немає. Це логічно, інакше чому б члени кооперативу зверталися б з проханням надати дозвіл на користування землею?» - зазначив начальник управління земельних ресурсів міськради Сергій Шабала.



Разом із тим депутат Микита Рабан зауважив, що, згідно із законодавством, металеві гаражі ніколи не вважались нерухомістю:



«Це - тимчасова споруда і ці конструкції надавали особам, які мають певні заслуги перед державою. Жодним чином не малися на увазі сини, діти цих осіб. Три об’єкти нерухомості приватизовані і байдуже, чи це лікарі, чи інші особи. Вони приватизовані! А тому демонтажу не підлягають», - звернувся обранець громади до лучан і поцікавився, чому члени кооперативу почали «ворушитися» й забажали «платити податки до міського бюджету лише тоді, коли зайшла мова про знесення гаражів.



Позицію депутата підтримав і Сергій Шабала:



«Десятки років люди, які самовільно встановили гаражі, не хотіли сплачувати податки. А тепер хочуть. Це приємно. Але захотіли платити податки, хоча 20 років не платили, коли зайшла мова, що незаконно встановлені гаражі треба знести, а приватизовані – лишити», - сказав начальник управління землеустрою, натякаючи на те, що «поки грім не гримне – чоловік не перехреститься».



Після години дискусій, голова комісії Олександр Козлюк звернувся до запрошених:



«Десь з людської сторони, ми, як представники громади, не хочемо лобіювати відмову, йти наперекір громаді. Але з етичної точки зору незаконні конструкції знаходяться в центрі міста, де їм знаходитись не належить, а ми повинні дбати за місто. Перед комісією я попердив, що з нами воювати не варто. Не треба зневажливо ставитися до обранців громади, яким ви надали певні повноваження. Юридично я підтримую муніципалів на всі 100%», - сказав депутат.



Тож, обранці громади не задовольнили прохання членів гаражного кооперативу «Ветеран Грушевсього 23б». Однак, остаточне рішення щодо скандальних гаражів прийматимуть під час чергової сесії Луцької міської ради, що відбудеться 29 травня.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Члени гаражного кооперативу «Ветеран Грушевського 23б» прийшли до Луцької міської ради, щоб не дати знести неприватизовані металеві гаражі.Про це стало відомо під час засідання постійної комісії з питань земельних відносин та кадастру сьогодні, 24 травня, – пишуть Волинські Новини Нагадаємо, раніше повідомлялось про те, що 15 травня під час виїзної земельної комісії луцькі депутати вирішували долю старого гаражного кооперативу, що знаходиться неподалік від ТРЦ «Промінь».Так, лише три гаражі із загальної кількості – приватизовані власниками, їх використовують за прямим призначенням. Інші ж – знаходяться на території багатоквартирної забудови незаконно (неприватизовані), і їх використовують як склади для особистих речей.Тож, для того, аби, врешті-решт, вирішити подальшу долю скандальних металевих конструкцій, та дійти компромісу, обранці громади запросили членів кооперативу на засідання профільної комісії. Однак, конструктивного діалогу не вийшло, оскільки, захищаючи свої інтереси, власники гаражів, поводили себе агресивно, перекрикували та перебивали депутатів, а також некоректно поводили себе по відношенню до представників засобів масової інформації, схиляючи останніх висвітлювати новини виключно через призму зацікавленості членів кооперативу.«Із справою ГБК «Ветеран Грушевського 23б» ми, депутати, ознайомлені повністю. Ми підняли всі матеріали, що стосуються цього питання: які є свідоцтва права власності, кому їх надавали. Нам відомо, що із тих осіб, яким безпосередньо надавали ці гаражі ще за часів СРСР за певні заслуги, живих уже майже не залишилось. Натомість є правонаступники – діти та внуки, які, власне, й претендують на ці гаражі», - коротко розповів голова комісіїі надав слово голові кооперативуНатомість, голова кооперативу зазначив, що двоє із «перших» осіб, яким надавали у власність земельну ділянку, на якій знаходяться тимчасові металеві споруди, й досі живі, хоча уже в літах і за станом здоров’я не можуть прийти на засідання комісії.Також члени кооперативу в один голос заперечують факт існування рішення виконавчого комітету, згідно із яким члени виконкому проголосували «за» демонтаж неприватизованих конструкцій.Однак, відповідне рішення виконавчого комітету все ж є. Так, у 2017-му році клопотання членів гаражно-будівельного кооперативу «Ветеран Грушевського 23б» про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою розглядав виконавчий комітет міськради, згідно із рішенням якого від 6 грудня 2017 року № 762-1, вищезгадана земельна ділянка знаходиться на території багатоквартирної забудови, де не передбачено розташування гаражного кооперативу. Разом із тим, частину металевих конструкцій (гаражів) встановили без належним чином оформлених документів та на інженерних комунікаціях.Тоді члени виконкому підтримали рішення про знесення гаражів та зобов’язали власників металевих конструкцій, встановлених без дозвільних документів, розміщених на земельній ділянці, яка планується до відведення, здійснити їх демонтаж.«У нас є інформація про наявність рішення виконкому щодо демонтажу гаражів, утім ви під час виїзної комісії стверджували, мовляв, це рішення не відповідає дійсності, буцімто у рішенні помилково зазначили іншу адресу. Ви таке не говорили?» - звернувся до присутніх на засіданні профільної комісії лучан депутат Луцької міської радиНа це голова кооперативу відповів ствердно, однак не зміг точно назвати факти порушення процесу під час прийняття рішення членами виконкому, що, власне, могли б поставити під сумнів законність вищезгаданого рішення.Натомість він наголосив, що земля, на якій звели гаражі у 70-х роках, належала державі. Тоді, зі слів Володимира Стефановського, на місці теперішньої вулиці був величезний котлован, у якому стояла вода.«Ми власними силами облаштували вулицю, якою ви на своїх машинах проїжджали. Коли цю землю надавали членам кооперативу, діяла процедура публічної передачі державних земель у власність кооперативу. Тобто ці землі давав виконком, їх і забирав виконком. Моя мама – учасник бойових дій, член кооперативу. Кооператив звернувся з проханням надати право сплатити податки за користування землею. Ви не правоохоронні органи, тож не затикайте нам рот», - звернувся до депутатів голова кооперативу.Вислухавши доповідача, голова профільної комісії Олександр Козлюк попросив галасливих членів кооперативу «не підіймати революції у стінах міської ради», а спробувати провести конструктивний діалог, не перебиваючи один одного і не вигукуючи.«Не вигукуйте, бо ви не на ринку. Не підіймайте у міськраді революції. Хочемо бути з вами чесними, більшість колег проти того, аби ці гаражі й надалі знаходились у центрі міста. Половину гаражів не використовують належним чином, а лише як складські приміщення, де зберігають різний непотріб», - звернувся до лучан депутат, і поцікавився, чому вони не зверталися до суду щодо неправильного, на їх думку, документу.Натомість, присутня під час засідання представниця від муніципальної варти Луцької міської ради наголосила, що за станом на сьогодні ніхто із лучан не звертався про скасування рішення виконкому до суду.«На сьогодні власники усіх гаражів, окрім трьох приватизованих – без документів на право користування земельною ділянкою. В управлінні містобудування та архітектури також підтвердили інформацію про те, що у архіві даних про внесення документів до реєстру немає. Це логічно, інакше чому б члени кооперативу зверталися б з проханням надати дозвіл на користування землею?» - зазначив начальник управління земельних ресурсів міськради Сергій Шабала.Разом із тим депутат Микита Рабан зауважив, що, згідно із законодавством, металеві гаражі ніколи не вважались нерухомістю:«Це - тимчасова споруда і ці конструкції надавали особам, які мають певні заслуги перед державою. Жодним чином не малися на увазі сини, діти цих осіб. Три об’єкти нерухомості приватизовані і байдуже, чи це лікарі, чи інші особи. Вони приватизовані! А тому демонтажу не підлягають», - звернувся обранець громади до лучан і поцікавився, чому члени кооперативу почали «ворушитися» й забажали «платити податки до міського бюджету лише тоді, коли зайшла мова про знесення гаражів.Позицію депутата підтримав і«Десятки років люди, які самовільно встановили гаражі, не хотіли сплачувати податки. А тепер хочуть. Це приємно. Але захотіли платити податки, хоча 20 років не платили, коли зайшла мова, що незаконно встановлені гаражі треба знести, а приватизовані – лишити», - сказав начальник управління землеустрою, натякаючи на те, що «поки грім не гримне – чоловік не перехреститься».Після години дискусій, голова комісії Олександр Козлюк звернувся до запрошених:«Десь з людської сторони, ми, як представники громади, не хочемо лобіювати відмову, йти наперекір громаді. Але з етичної точки зору незаконні конструкції знаходяться в центрі міста, де їм знаходитись не належить, а ми повинні дбати за місто. Перед комісією я попердив, що з нами воювати не варто. Не треба зневажливо ставитися до обранців громади, яким ви надали певні повноваження. Юридично я підтримую муніципалів на всі 100%», - сказав депутат.Тож, обранці громади не задовольнили прохання членів гаражного кооперативу «Ветеран Грушевсього 23б». Однак, остаточне рішення щодо скандальних гаражів прийматимуть під час чергової сесії Луцької міської ради, що відбудеться 29 травня.

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