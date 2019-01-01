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Священникам заборонили балотуватися до Верховної Ради

Священникам заборонили балотуватися до Верховної Ради
На Синоді ПЦУ прийняли рішення заборонити брати участь у виборах до Верховної Ради України.

Про це після завершення засідання священного Синоду сказав митрополит Київський і всієї України Епіфаній, передає кореспондент УНН.

«Також щодо рішення Синоду, який заборонив архіереям і клірикам брати участь у виборах, які суперечать сану — особливо це стосується виборів у ВР України.

Священослужителі не мають права брати безпосередню участь, бути кандидатами — але тільки на місцевому рівні з благословення того чи іншого архіерея, священнослужитель має право взяти участь у виборах до міської, селищної чи територіальної громади, може обіймати з благословення архієрея тільки ту посаду, яка не є посадою постійною», — сказав Епіфаній.

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Теги: заборона, Епіфаній
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