У «ПортCity» – знижки вихідного дня*

У ТРЦ «ПортCity» пропонують скористатися вигідними пропозиціями.«Нові літні колекції та вигідні знижки вже у ТРЦ «ПортCity»! Поспішайте, адже вихідні з нами це не просто відпочинок та розваги, а й можливість вигідного шопінгу!Літо уже за кілька днів, встигніть оновити гардероб та бути в тренді», – пишуть у прес-службі ТРЦ.Знижки вихідного дня чекають на Вас.