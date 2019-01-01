У «ПортCity» – знижки вихідного дня*
Сьогодні, 15:43
У ТРЦ «ПортCity» пропонують скористатися вигідними пропозиціями.
«Нові літні колекції та вигідні знижки вже у ТРЦ «ПортCity»! Поспішайте, адже вихідні з нами це не просто відпочинок та розваги, а й можливість вигідного шопінгу!
Літо уже за кілька днів, встигніть оновити гардероб та бути в тренді», – пишуть у прес-службі ТРЦ.
Знижки вихідного дня чекають на Вас.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
«Нові літні колекції та вигідні знижки вже у ТРЦ «ПортCity»! Поспішайте, адже вихідні з нами це не просто відпочинок та розваги, а й можливість вигідного шопінгу!
Літо уже за кілька днів, встигніть оновити гардероб та бути в тренді», – пишуть у прес-службі ТРЦ.
Знижки вихідного дня чекають на Вас.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Під Луцьком «антихристи» крадуть хрести з могил. ФОТО
Сьогодні, 16:02
У Луцьку назвали «найкращих» та «найгірших» депутатів
Сьогодні, 15:53
У «ПортCity» – знижки вихідного дня*
Сьогодні, 15:43
На Волині школяр врятував дідуся з інвалідністю від великої води
Сьогодні, 15:34
Жінка, яку знайшли побитою біля річки у Луцьку, прийшла до тями
Сьогодні, 15:33