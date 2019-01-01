У Луцьку назвали «найкращих» та «найгірших» депутатів





Про це стало відомо 24 травня в Луцьку під час публічної дискусії, яка присвячена результатам громадської кампанії «Атестація депутатів місцевих рад» за результатами 2018 року. Дослідження тривало з серпня 2018 року по січень 2019, – пише



Катерина Шарпата, виконавчий директор Луцької міської громадської організації «Центр Політичного Аналізу та Виборчого Консалтингу», розповіла, що вже з червня 2019 року запрацює ресурс, який буде присвячений моніторингу діяльності депутатів. Платформа міститиме звіти, інформаційно-аналітичні матеріали, мапи приймалень тощо. Вона охопить 16 обласних центрів, 5 міст, зокрема й Луцьк.



Тож в рамках моніторингу проводилася оцінка діяльності депутатів експертами громадської кампанії та запрошеними експертами.



Запрошеним – це 20 місцевих політологів, редакторів медіа, науковців – надали анкети, де вони обирали критерії оцінки роботи депутатів. Це більш суб’єктивна оцінка, – каже Катерина Шарпата. А ось вже активісти керувалися суто фактичними даними. Моніторинг проводили, враховуючи дисциплінованість, активність на сесійних засіданнях, регулярність відвідувань комісій та сесій, роботу з виборцями, виступи та публічне звітування.



Разом з тим антирейтинг серед експертного середовища обох напрямків зберігся за Наталією Бундою. З того часу, як депутатка поїхала працювати до Львівської міської ради, її активність у громадсько-політичному житі Луцька помітно стихла. Депутат Луцькради Павло Данильчук, який був присутній на презентації, зазначив, що, можливо, депутату варто відмовитися від депутатства, аби інші особи могли увійти в раду і ефективно представляти інтереси виборців.



Натомість позитивну оцінку «4 бали» отримали одразу вісім місцевих обранців: Богдан Богонос, Микола Романюк, Микола Федік і Віктор Ящук (Всеукраїнське об'єднання «Свобода»), Андрій Козюра, Григорій Пустовіт і Майя Шостак (Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина»), Андрій Покровський (Блок Петра Порошенка «Солідарність»).



Так само вісім депутатів Луцької міської ради за підсумками моніторингу отримали низьку оцінку «2 бали»: Сергій Балицький, Олександр Волинець, Микола Дендіберін, Орися Залевська, Олександр Кравченко, Сергій Савчук («Українське об'єднання патріотів – УКРОП»), Артем Запотоцький (Блок Петра Порошенка «Солідарність») та Аркадій Соломатін (позафракційний).



За результатами громадського моніторингу найвищий бал не отримав жоден з депутатів, а ось серед експертного суб’єктивного опитування лідерів виявилося двоє – це депутати Павло Данильчук та Микола Яручик.



За оцінками експертів моніторингу «1 бал» за свою роботу отримали: Наталія Бунда (Блок Петра Порошенка «Солідарність»), Олександр Кравченко, Вікторія Побережна, Сергій Савчук, Тетяна Янчук («Українське об'єднання патріотів – УКРОП»), Костянтин Петрочук, Аркадій Соломатін, Олександр Козлюк, Сергій Була (позафракційні).



Разом з тим, діяльність одразу 18 депутатів експерти оцінили в «2 бали». Таку оцінку отримали: Сергій Балицький, Юрій Безпятко, Петро Бойко, Олександр Волинець, Юлія Дацюк, Микола Дендіберін, Орися Залевська, Микита Рабан, Борис Смаль, Сергій Шкода («Українське об'єднання патріотів – УКРОП»), Андрій Козюра, Валерій Бондарук, Майя Шостак (Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина»), Петро Нестерук (Блок Петра Порошенка «Солідарність»), Микола Романюк, Віктор Ящук (Всеукраїнське об'єднання «Свобода»), Андрій Авраменко, Євгеній Ткачук (позафракційний).



Сім депутатів були оцінені посередньою оцінкою «3 бали». Це: Богдан Богонос, Микола Федік (Всеукраїнське об'єднання «Свобода»), Юлія Вусенко, Тарас Шляхтич («Об'єднання «Самопоміч»), Олександр Лазука («Громадський рух «Народний контроль»), Ігор Поліщук («Українське об'єднання патріотів – УКРОП»), Григорій Пустовіт (Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина»).



Загалом впродовж 2018 року 29 депутатів відвідували по 90% всіх сесійних засідань. Прогульниками стали згадувана Наталія Бунда, Петро Нестерук та Артем Запотоцький. Щоправда, останній має на це об’єктивні причини, як пов’язані зі станом здоров’я. Ці ж депутати не активні у відвідувані комісій.



Серед негативних чинників, на які звернули увагу експерти – це відсутність декларацій на сайті міської ради. Подані документи можна знайти лише у державному реєстрі декларацій. Окрім цього не всі депутати надали свої звіти та є активними під час сесійних засідань. Лише кілька депутатів використовують таку форму діяльності як депутатський запит. Проблеми є й наповненням інформацією щодо депутатів на сайті Луцької міської ради. Вона станом на початок року була повно щодо лише чотирьох депутатів. Щодо інших присутні були лише фото, рік народження та партійність. Але є й позитив: депутати Луцької міської ради не кнопкодавлять. А голосують особисто.



Павло Данильчук пояснив, що депутати фактично не мотивовані подавати запити, які разом з тим мають силу рішення Луцької міської ради. Адже їх розгляд останні роки переносять на кінець сесійного засідання, коли у залі депутати втомлені і просять швидше закінчити сесію. Тому він використовує таку форму як депутатські запитання.



Також депутат Богдан Богонос зазначив, що секретаріат, маючи біографічну інформацію щодо депутатів просто її не вивішує, або затягує з оприлюдненням цих даних. Він додав, що часто спілкування з виборцями відбувається через соціальні мережі чи інші сучасні методи комунікації.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Відповідно до суб’єктивних оцінок експертів та аналізу громадських спостерігачів у Луцьку обрали «найкращих» та «найгірших» депутатів.Про це стало відомо 24 травня в Луцьку під час публічної дискусії, яка присвячена результатам громадської кампанії «Атестація депутатів місцевих рад» за результатами 2018 року. Дослідження тривало з серпня 2018 року по січень 2019, – пише Конкурент , виконавчий директор Луцької міської громадської організації «Центр Політичного Аналізу та Виборчого Консалтингу», розповіла, що вже з червня 2019 року запрацює ресурс, який буде присвячений моніторингу діяльності депутатів. Платформа міститиме звіти, інформаційно-аналітичні матеріали, мапи приймалень тощо. Вона охопить 16 обласних центрів, 5 міст, зокрема й Луцьк.Тож в рамках моніторингу проводилася оцінка діяльності депутатів експертами громадської кампанії та запрошеними експертами.Запрошеним – це 20 місцевих політологів, редакторів медіа, науковців – надали анкети, де вони обирали критерії оцінки роботи депутатів. Це більш суб’єктивна оцінка, – каже Катерина Шарпата. А ось вже активісти керувалися суто фактичними даними. Моніторинг проводили, враховуючи дисциплінованість, активність на сесійних засіданнях, регулярність відвідувань комісій та сесій, роботу з виборцями, виступи та публічне звітування.Разом з тим антирейтинг серед експертного середовища обох напрямків зберігся за. З того часу, як депутатка поїхала працювати до Львівської міської ради, її активність у громадсько-політичному житі Луцька помітно стихла. Депутат Луцькради Павло Данильчук, який був присутній на презентації, зазначив, що, можливо, депутату варто відмовитися від депутатства, аби інші особи могли увійти в раду і ефективно представляти інтереси виборців.Натомість позитивну оцінку «4 бали» отримали одразу вісім місцевих обранців:(Всеукраїнське об'єднання «Свобода»),(Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина»),(Блок Петра Порошенка «Солідарність»).Так само вісім депутатів Луцької міської ради за підсумками моніторингу отримали низьку оцінку «2 бали»:(«Українське об'єднання патріотів – УКРОП»),(Блок Петра Порошенка «Солідарність») та(позафракційний).За результатами громадського моніторингу найвищий бал не отримав жоден з депутатів, а ось серед експертного суб’єктивного опитування лідерів виявилося двоє – це депутати Павло Данильчук таЗа оцінками експертів моніторингу «1 бал» за свою роботу отримали: Наталія Бунда (Блок Петра Порошенка «Солідарність»),(«Українське об'єднання патріотів – УКРОП»),(позафракційні).Разом з тим, діяльність одразу 18 депутатів експерти оцінили в «2 бали». Таку оцінку отримали:(«Українське об'єднання патріотів – УКРОП»),(Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина»),(Блок Петра Порошенка «Солідарність»),(Всеукраїнське об'єднання «Свобода»),(позафракційний).Сім депутатів були оцінені посередньою оцінкою «3 бали». Це:(Всеукраїнське об'єднання «Свобода»),(«Об'єднання «Самопоміч»),(«Громадський рух «Народний контроль»),(«Українське об'єднання патріотів – УКРОП»),(Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина»).Загалом впродовж 2018 року 29 депутатів відвідували по 90% всіх сесійних засідань. Прогульниками стали згадувана Наталія Бунда, Петро Нестерук та. Щоправда, останній має на це об’єктивні причини, як пов’язані зі станом здоров’я. Ці ж депутати не активні у відвідувані комісій.Серед негативних чинників, на які звернули увагу експерти – це відсутність декларацій на сайті міської ради. Подані документи можна знайти лише у державному реєстрі декларацій. Окрім цього не всі депутати надали свої звіти та є активними під час сесійних засідань. Лише кілька депутатів використовують таку форму діяльності як депутатський запит. Проблеми є й наповненням інформацією щодо депутатів на сайті Луцької міської ради. Вона станом на початок року була повно щодо лише чотирьох депутатів. Щодо інших присутні були лише фото, рік народження та партійність. Але є й позитив: депутати Луцької міської ради не кнопкодавлять. А голосують особисто.Павло Данильчук пояснив, що депутати фактично не мотивовані подавати запити, які разом з тим мають силу рішення Луцької міської ради. Адже їх розгляд останні роки переносять на кінець сесійного засідання, коли у залі депутати втомлені і просять швидше закінчити сесію. Тому він використовує таку форму як депутатські запитання.Також депутат Богдан Богонос зазначив, що секретаріат, маючи біографічну інформацію щодо депутатів просто її не вивішує, або затягує з оприлюдненням цих даних. Він додав, що часто спілкування з виборцями відбувається через соціальні мережі чи інші сучасні методи комунікації.

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