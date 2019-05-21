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Під Луцьком «антихристи» крадуть хрести з могил. ФОТО

Під Луцьком «антихристи» крадуть хрести з могил. ФОТО
У селі Прилуцьке злодії крадуть з могил загорожі, метал та хрести.

Про це на сторінці Прилуцька громада написав Володимир Маць.

Чоловік розповів, що останнім часом відбуваються неодноразові крадіжки тільки нержавіючих металів, хрестів, загорож.

«Нещодавно був інцидент, коли люди замовили на пам'ятник не високого, великого хреста з нержавіючого металу. 21.05.2019 р. їм майстер по замовленню встановив цього хреста на стелу, а 22.05.2019 р. прийшли родичі на цвинтар та побачили, що хреста немає. Після чого відразу викликали поліцію та написали заяву, зафіксували цей факт.

В цей же день 22.05.2019 р. коли я був на кладовищі, побачив ще один не приємний інцидент, неподалік від тієї могили де вкрали хрест розбили, понищили загорожу з нержавіючого металу. Після чого я зателефонував родичам, які доглядають за цією могилою, вони приїхали та також, викликали поліцію і вже вдруге написали заяву, так як це вже не в перший раз відбувається, розбивають їм загорожу та крадуть метал», – йдеться у дописі.

Чоловік зазначив, що на кладовищі немає сторожа, і це є проблемою. А для того, щоб сторож був (а краще 3-4, бо кладовище велике) потрібно, щоб Прилуцька сільська рада виділила кошти на заробітну плату, будівництво приміщення для сторожів, а таких грошей в сільській раді та комунальному підприємстві «Громада Плюс» поки немає.

Під Луцьком «антихристи» крадуть хрести з могил. ФОТО
Під Луцьком «антихристи» крадуть хрести з могил. ФОТО
Під Луцьком «антихристи» крадуть хрести з могил. ФОТО
Під Луцьком «антихристи» крадуть хрести з могил. ФОТО
Під Луцьком «антихристи» крадуть хрести з могил. ФОТО

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Теги: крадіжка, скандал, Волинь, Прилуцьке
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