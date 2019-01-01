Я нічого Філарету не обіцяв, – Епіфаній

Епіфаній заявив, що не мав жодних домовленостей з почесним патріархом Філаретом щодо розподілу керування церквою.



Про це він сказав після завершення засідання священного Синоду, передає кореспондент



«Я особисто не обіцяв жодному з ієрархів», — зазначив священнослужитель, коментуючи слова Філарета щодо домовленості про керування церквою.



«Давайте подумаємо логічно, як я міг одноосібно обіцяти, що після об’єднавчого собору буде відновлений Київський патріархат? І ніхто не міг обіцяти нікому вже стару структуру. Якщо така була мова, недоцільно взагалі було проводити об’єднавчий собор і об’єднувати українське православ’я, бо зараз інші можуть об’явити — ми зараз відновимо інші структури, які об’єднались і створили єдину Помісну православну церкву», — додав митрополит.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Митрополит Київський і всієї Українизаявив, що не мав жодних домовленостей з почесним патріархомщодо розподілу керування церквою.Про це він сказав після завершення засідання священного Синоду, передає кореспондент УНН. «Я особисто не обіцяв жодному з ієрархів», — зазначив священнослужитель, коментуючи слова Філарета щодо домовленості про керування церквою.«Давайте подумаємо логічно, як я міг одноосібно обіцяти, що після об’єднавчого собору буде відновлений Київський патріархат? І ніхто не міг обіцяти нікому вже стару структуру. Якщо така була мова, недоцільно взагалі було проводити об’єднавчий собор і об’єднувати українське православ’я, бо зараз інші можуть об’явити — ми зараз відновимо інші структури, які об’єднались і створили єдину Помісну православну церкву», — додав митрополит.

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