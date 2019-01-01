Підвищення вартості проїзду у луцьких маршрутках: хто голосував «за»
Сьогодні, 16:18
Стало відомо, хто з членів виконавчого комітету Луцької міської ради голосував за те, аби підвищити вартість проїзду у міських маршрутках до 6 гривень.
Результати голосування опублікували на сайті Луцькради.
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Нагадаємо, 23 травня більшістю голосів ухвалили збільшення вартості проїзду у луцьких маршрутках з 5 до 6 гривень.
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Результати голосування опублікували на сайті Луцькради.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Я проти, – луцький перевізник про вартість проїзду для дітей у 2 гривні
Нагадаємо, 23 травня більшістю голосів ухвалили збільшення вартості проїзду у луцьких маршрутках з 5 до 6 гривень.
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