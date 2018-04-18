У селі під Луцьком декілька разів на місяць зникає світло: мешканці готові «штурмувати» обленерго. ВІДЕО





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Зі слів місцевої жительки Оксани Ярецької, упродовж року у селі три-чотири рази на місяць зникає електропостачання.



Оксана Ярецька каже. що востаннє перебій із постачання електроенергії стався цього тижня 20 травня. Електрики не було із 12-ої до 21.20 у майже 20-ти квартирах і будинках на вулиці Івана Богуна у Прилуцькому Ківерцівського району. Зі слів жінки, 4 рази дзвонила на гарячу лінію обленерго, і в Ківерцівську філію.



«Подзвонили раз-другий. Я і сусідка - була відмовка. Потім сказали, що буде не раніше 10-ої вечора, пояснень не дали. Вони аварійна ситуація кажуть. Тільки за травень місяць разів 3-4 пропадало світло. А так щомісяця немає такого тижня, щоб у нас не пропадало світло», - говорить Оксана Ярецька.



Наталія Сівоха, яка теж живе на вулиці Івана Богуна, розповідає про перебої з електропостачанням 20 травня.



«Особисто я дзвонила у понеділок двічі. Ми постраждали кілька хат, у нас більш поломок ніде немає. Там дуже ідуть несправності, чи стара у них там система, чи що? Просто треба поміняти і вони цього не роблять», - каже Наталія Сівоха.



Оксана Павлюк, яка теж живе на вулиці Івана Богуна каже: побоюєтья, що через відімкнення електрики згорять побутові прилади.



«Після Паски виключалося, то згорів тюнер, то я занесла, вони нам заплатили, поставили нового. Я до них телефоную, а вони мені, мало того, що туди додзвонитися неможливо. Якщо вже хтось додзвонився і залишив там заявку, вона кидає і каже: заявка є від вашої вулиці, вибачте чекайте!», - сказала Оксана Павлюк.



Того дня у Ківерцівському районі були аварії, тому людям довелося чекати виїзну бригаду, розповів заступник директора із технічних питань ПрАТ «Волиньобленерго» Володимир Перчук.



«20 числа було вимкнення, причиною якого були гілки, які ростуть від дерев, які ростуть біля лінії електропередач, це Івана Богуна, 8, де власник не дає нам чистити лінію електропередач, відповідно при вітрі гілки створюють режим короткого замикання і лінія відключається», - розповідає Володимир Перчук.



Прилуцький сільський голова Валентин Арчибасов каже, що мешканка вулиці Івана Богуна Оксана Ярецька зверталася в усній формі у сільраду із проблемою.



«Ну, як вжити заходи, якщо немає письмового підтвердження, не вказано де перешкода постачання електроенергії? Те, що в когось на подвір’ї росте і воно заважає, ніхто не звертався, що підіть, подивіться із землевпорядником, ніхто не звертався», - сказав Валентин Арчибасов.



Якщо не розчистити лінії від гілок дерев, відключення можливе й надалі, каже Володимир Перчук. Мешканці Прилуцького при ще одному відімкненні електропостачання дзвонитимуть на гарячу лінію обленерго усім селом.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Прилуцьке Ківерцівського району - перебої з електропостачанням.Про це повідомляє Суспільне Волині Зі слів місцевої жительки, упродовж року у селі три-чотири рази на місяць зникає електропостачання.Оксана Ярецька каже. що востаннє перебій із постачання електроенергії стався цього тижня 20 травня. Електрики не було із 12-ої до 21.20 у майже 20-ти квартирах і будинках на вулиці Івана Богуна у Прилуцькому Ківерцівського району. Зі слів жінки, 4 рази дзвонила на гарячу лінію обленерго, і в Ківерцівську філію.«Подзвонили раз-другий. Я і сусідка - була відмовка. Потім сказали, що буде не раніше 10-ої вечора, пояснень не дали. Вони аварійна ситуація кажуть. Тільки за травень місяць разів 3-4 пропадало світло. А так щомісяця немає такого тижня, щоб у нас не пропадало світло», - говорить Оксана Ярецька., яка теж живе на вулиці Івана Богуна, розповідає про перебої з електропостачанням 20 травня.«Особисто я дзвонила у понеділок двічі. Ми постраждали кілька хат, у нас більш поломок ніде немає. Там дуже ідуть несправності, чи стара у них там система, чи що? Просто треба поміняти і вони цього не роблять», - каже Наталія Сівоха., яка теж живе на вулиці Івана Богуна каже: побоюєтья, що через відімкнення електрики згорять побутові прилади.«Після Паски виключалося, то згорів тюнер, то я занесла, вони нам заплатили, поставили нового. Я до них телефоную, а вони мені, мало того, що туди додзвонитися неможливо. Якщо вже хтось додзвонився і залишив там заявку, вона кидає і каже: заявка є від вашої вулиці, вибачте чекайте!», - сказала Оксана Павлюк.Того дня у Ківерцівському районі були аварії, тому людям довелося чекати виїзну бригаду, розповів заступник директора із технічних питань ПрАТ «Волиньобленерго»«20 числа було вимкнення, причиною якого були гілки, які ростуть від дерев, які ростуть біля лінії електропередач, це Івана Богуна, 8, де власник не дає нам чистити лінію електропередач, відповідно при вітрі гілки створюють режим короткого замикання і лінія відключається», - розповідає Володимир Перчук.Прилуцький сільський головакаже, що мешканка вулиці Івана Богуна Оксана Ярецька зверталася в усній формі у сільраду із проблемою.«Ну, як вжити заходи, якщо немає письмового підтвердження, не вказано де перешкода постачання електроенергії? Те, що в когось на подвір’ї росте і воно заважає, ніхто не звертався, що підіть, подивіться із землевпорядником, ніхто не звертався», - сказав Валентин Арчибасов.Якщо не розчистити лінії від гілок дерев, відключення можливе й надалі, каже Володимир Перчук. Мешканці Прилуцького при ще одному відімкненні електропостачання дзвонитимуть на гарячу лінію обленерго усім селом.

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