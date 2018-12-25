Гранати, запали і порох: що знайшли вдома у чоловіка, який напав на волинського депутата
Сьогодні, 17:04
У будинку 38-річного жителя Камень-Каширського району, якого затримали за озброєний напад і спробу викрадення автомобіля депутата Волиньради, знайшли дві ручні димові гранати РДГ 2Б, дев’ять учбово-імітаційних запалів, циліндричний предмет схожий на димову гранату, порох і предмети, схожі на на корпуси учбових гранат Ф-1, ВОГ-17.
Про це повідомили у секторі комунікації поліції Волинської області.
Небезпечну знахідку поліцейські виявили під час санкціонованого обшуку в рамках досудового розслідування кримінального провадження за ч. 3 ст. 187 ( розбій) Кримінального кодексу України.
На місце прибули спеціалісти вибухо-технічного відділу Головного управління Національної поліції у Волинській області, які вилучили виявлені предмети та помістили їх до кімнати зберігання вибухових матеріалів.
Нагадаємо, що у понеділок, 20 травня, вранці до будинку 47-річного депутата обласної ради Анатолія Буська, що мешкає у Камені-Каширському, проник невідомий чоловік та, погрожуючи предметом, схожим на пістолет, намагався викрасти його автомобіль. Поліцейські ввели в дію операцію «Сирена», але вже менше ніж за півдоби співробітники поліції Волині встановили особу зловмисника, ним виявився 38-річний житель цього ж району. Його затримали.
Чоловіку повідомили про підозру в скоєнні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 15 (замах на злочин), ч. 3 ст. 289 ( незаконне заволодіння транспортним засобом) та ч. 3 ст. 187 (розбій) Кримінального кодексу України. У зловмисника вилучили два корпуси гранати типу «Ф-1», пістолет «Walter» із глушником та 30 набоїв, які той заховав у лісі поблизу Каменя-Каширського.
За фактом незаконного зберігання зброї та боєприпасів триває досудове розслідування розпочате за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України. Підозрюваний перебуває під вартою.
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Про це повідомили у секторі комунікації поліції Волинської області.
Небезпечну знахідку поліцейські виявили під час санкціонованого обшуку в рамках досудового розслідування кримінального провадження за ч. 3 ст. 187 ( розбій) Кримінального кодексу України.
На місце прибули спеціалісти вибухо-технічного відділу Головного управління Національної поліції у Волинській області, які вилучили виявлені предмети та помістили їх до кімнати зберігання вибухових матеріалів.
Нагадаємо, що у понеділок, 20 травня, вранці до будинку 47-річного депутата обласної ради Анатолія Буська, що мешкає у Камені-Каширському, проник невідомий чоловік та, погрожуючи предметом, схожим на пістолет, намагався викрасти його автомобіль. Поліцейські ввели в дію операцію «Сирена», але вже менше ніж за півдоби співробітники поліції Волині встановили особу зловмисника, ним виявився 38-річний житель цього ж району. Його затримали.
Чоловіку повідомили про підозру в скоєнні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 15 (замах на злочин), ч. 3 ст. 289 ( незаконне заволодіння транспортним засобом) та ч. 3 ст. 187 (розбій) Кримінального кодексу України. У зловмисника вилучили два корпуси гранати типу «Ф-1», пістолет «Walter» із глушником та 30 набоїв, які той заховав у лісі поблизу Каменя-Каширського.
За фактом незаконного зберігання зброї та боєприпасів триває досудове розслідування розпочате за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України. Підозрюваний перебуває під вартою.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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