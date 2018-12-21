Митрополит Михаїл відслужив у храмі Волновахи
Сьогодні, 16:49
Митрополит Луцький і Волинський Михаїл очолив престольний празник у храмі Святителя Миколая Чудотворця у Волновасі. Богослужіння відбулося 22 травня - в день перенесення мощей цього угодника Божого та річницю загибелі волинських бійців біля міста у 2014 році.
Про це повідомляє прес-служба Волинської єпархії ПЦУ.
Із високопреосвященним служили архієпископ Донецький і Маріупольський Сергій, єпископ Слов’янський, вікарій Донецької єпархії Всеволод, настоятель парафії ігумен Макарій (Дядюсь), який колись був кліриком нашої єпархії, інше духовенство.
Після завершення богослужіння архієреї взяли участь у висадці дерев на території церковного комплексу.
Нагадаємо, п’ять років тому 22 травня недалеко від місця, де спорудили храм, стався напад російських військових на бійців 51-ї ОМБр. У цьому підрозділі несли службу волиняни, в пам’ять про яких і звели храм.
У грудні 2016 року владика Михаїл освятив місце під будівництво церкви. У травні 2017-го відбулося закладання капсули, яка мала вигляд ключа із зображенням Луцького замку, на місці побудови церкви Святителя Миколая Чудотворця, у якому взяла участь делегація волинських священнослужителів.
Потому пройшов збір коштів для будівництва духовного комплексу: храму, дзвіниці, каплички, гуманітарного центру.
Торік цього дня відбулось освячення храму, яке очолив керуючий нашою єпархією.
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Про це повідомляє прес-служба Волинської єпархії ПЦУ.
Із високопреосвященним служили архієпископ Донецький і Маріупольський Сергій, єпископ Слов’янський, вікарій Донецької єпархії Всеволод, настоятель парафії ігумен Макарій (Дядюсь), який колись був кліриком нашої єпархії, інше духовенство.
Після завершення богослужіння архієреї взяли участь у висадці дерев на території церковного комплексу.
Нагадаємо, п’ять років тому 22 травня недалеко від місця, де спорудили храм, стався напад російських військових на бійців 51-ї ОМБр. У цьому підрозділі несли службу волиняни, в пам’ять про яких і звели храм.
У грудні 2016 року владика Михаїл освятив місце під будівництво церкви. У травні 2017-го відбулося закладання капсули, яка мала вигляд ключа із зображенням Луцького замку, на місці побудови церкви Святителя Миколая Чудотворця, у якому взяла участь делегація волинських священнослужителів.
Потому пройшов збір коштів для будівництва духовного комплексу: храму, дзвіниці, каплички, гуманітарного центру.
Торік цього дня відбулось освячення храму, яке очолив керуючий нашою єпархією.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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