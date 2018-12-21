Митрополит Михаїл відслужив у храмі Волновахи

Митрополит Луцький і Волинськийочолив престольний празник у храмі Святителя Миколая Чудотворця у Волновасі. Богослужіння відбулося 22 травня - в день перенесення мощей цього угодника Божого та річницю загибелі волинських бійців біля міста у 2014 році.Про це повідомляє прес-служба Волинської єпархії ПЦУ.Із високопреосвященним служили архієпископ Донецький і Маріупольський, єпископ Слов’янський, вікарій Донецької єпархії, настоятель парафії ігумен, який колись був кліриком нашої єпархії, інше духовенство.Після завершення богослужіння архієреї взяли участь у висадці дерев на території церковного комплексу.Нагадаємо, п’ять років тому 22 травня недалеко від місця, де спорудили храм, стався напад російських військових на бійців 51-ї ОМБр. У цьому підрозділі несли службу волиняни, в пам’ять про яких і звели храм.У грудні 2016 року владика Михаїл освятив місце під будівництво церкви. У травні 2017-го відбулося закладання капсули, яка мала вигляд ключа із зображенням Луцького замку, на місці побудови церкви Святителя Миколая Чудотворця, у якому взяла участь делегація волинських священнослужителів.Потому пройшов збір коштів для будівництва духовного комплексу: храму, дзвіниці, каплички, гуманітарного центру.Торік цього дня відбулось освячення храму, яке очолив керуючий нашою єпархією.